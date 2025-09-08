Valle Jiménez celebra con emoción su tradicional carrera de barcos en honor a la Virgen de Fátima

Valle Jiménez volvió a convertirse el pasado domingo en escenario de una de las tradiciones más singulares y queridas del municipio de La Laguna: la carrera de barcos grandes y chicos en honor a Nuestra Señora de Fátima. La jornada, considerada el día grande de las fiestas patronales, congregó a numerosos vecinos, vecinas y visitantes en torno al circuito instalado alrededor de la iglesia del pueblo.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y varios miembros de la corporación municipal, que compartieron con la ciudadanía esta muestra de cultura popular. El regidor lagunero subrayó que “los barcos de Los Valles son una de las manifestaciones festivas más emblemáticas del municipio, un signo de identidad que se ha mantenido vivo gracias al esfuerzo de generaciones de vecinos”.

Un homenaje vivo a la identidad popular de Valle Jiménez

La edición de este año ha tenido un valor especial, al ser la primera que se celebra tras la colocación, el pasado mes de junio, de la escultura en homenaje a las carreras de barcos, obra del artista Ibrahim Hernández. El monumento se ubica junto a la rotonda de la carretera insular TF-111, a la entrada de Valle Jiménez y Valle Tabares, y rinde tributo a una tradición con hondas raíces vinculadas al mundo agrícola y ganadero.

El historiador Alberto Galván Tudela sitúa el origen de estas carreras en el siglo XVI, con referencias a Garachico y Tegueste como primeros escenarios. En el caso de Valle Jiménez, la cita se enmarca en las celebraciones en honor a la Virgen de Fátima, mientras que en Valle Tabares tiene lugar durante las fiestas dedicadas a la Virgen del Rosario.

Cultura y emoción compartida

La carrera de barcos constituye un símbolo de la memoria colectiva y de la capacidad de los barrios laguneros para conservar y transmitir sus tradiciones. La Comisión de Fiestas de Valle Jiménez, junto con la amplia participación vecinal, volvió a dar vida a un evento que combina emoción, identidad y orgullo comunitario.