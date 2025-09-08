Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Valle Jiménez celebra con emoción su tradicional carrera de barcos en honor a la Virgen de Fátima

La cita, con siglos de historia y gran arraigo popular, reunió a vecinos, visitantes y autoridades en torno a una de las expresiones festivas más singulares de La Laguna.

Tradicional carrera de barcos de Valle Jiménez.

Tradicional carrera de barcos de Valle Jiménez. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día

El Día

Valle Jiménez volvió a convertirse el pasado domingo en escenario de una de las tradiciones más singulares y queridas del municipio de La Laguna: la carrera de barcos grandes y chicos en honor a Nuestra Señora de Fátima. La jornada, considerada el día grande de las fiestas patronales, congregó a numerosos vecinos, vecinas y visitantes en torno al circuito instalado alrededor de la iglesia del pueblo.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y varios miembros de la corporación municipal, que compartieron con la ciudadanía esta muestra de cultura popular. El regidor lagunero subrayó que “los barcos de Los Valles son una de las manifestaciones festivas más emblemáticas del municipio, un signo de identidad que se ha mantenido vivo gracias al esfuerzo de generaciones de vecinos”.

Un homenaje vivo a la identidad popular de Valle Jiménez

La edición de este año ha tenido un valor especial, al ser la primera que se celebra tras la colocación, el pasado mes de junio, de la escultura en homenaje a las carreras de barcos, obra del artista Ibrahim Hernández. El monumento se ubica junto a la rotonda de la carretera insular TF-111, a la entrada de Valle Jiménez y Valle Tabares, y rinde tributo a una tradición con hondas raíces vinculadas al mundo agrícola y ganadero.

El historiador Alberto Galván Tudela sitúa el origen de estas carreras en el siglo XVI, con referencias a Garachico y Tegueste como primeros escenarios. En el caso de Valle Jiménez, la cita se enmarca en las celebraciones en honor a la Virgen de Fátima, mientras que en Valle Tabares tiene lugar durante las fiestas dedicadas a la Virgen del Rosario.

Cultura y emoción compartida

La carrera de barcos constituye un símbolo de la memoria colectiva y de la capacidad de los barrios laguneros para conservar y transmitir sus tradiciones. La Comisión de Fiestas de Valle Jiménez, junto con la amplia participación vecinal, volvió a dar vida a un evento que combina emoción, identidad y orgullo comunitario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Laguna programa más de 50 actos para celebrar el Cristo
  2. La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
  3. Fiestas del Cristo de La Laguna 2025: programa con todos los actos religiosos y populares
  4. Barreras para evitar que todoterrenos, quads y motos sigan dañando El Púlpito
  5. Obras en un emblemático edificio de La Laguna: la rehabilitación del Palacio de Nava saca lustre a su fachada centenaria
  6. Solo duró dos días: desaparece la valla contra el 'motocross' y 4x4 entre El Púlpito y Las Gavias, en La Laguna
  7. Adiós a las piedras que delimitan la plaza del Cristo de La Laguna y provocan caídas
  8. Los corazones tricolores agasajan a San Bartolomé en las fiestas grandes de Tejina

La Laguna y Teidagua renuevan la red de abastecimiento en Bajamar para garantizar un suministro más seguro

La Laguna y Teidagua renuevan la red de abastecimiento en Bajamar para garantizar un suministro más seguro

La Laguna propone un viaje al cielo con el programa formativo ‘La Laguna bajo las estrellas’

La Laguna propone un viaje al cielo con el programa formativo ‘La Laguna bajo las estrellas’

El festival Classical Laguna Experience refuerza su papel como puente musical entre Canarias y Latinoamérica

El festival Classical Laguna Experience refuerza su papel como puente musical entre Canarias y Latinoamérica

Valle Jiménez celebra con emoción su tradicional carrera de barcos en honor a la Virgen de Fátima

Valle Jiménez celebra con emoción su tradicional carrera de barcos en honor a la Virgen de Fátima

Protección Civil de La Laguna renueva sus uniformes con equipación ignífuga y de alta visibilidad

Protección Civil de La Laguna renueva sus uniformes con equipación ignífuga y de alta visibilidad

El programa ‘La Laguna a Pie: Rutas de Barrio’ pone en valor la historia del camino de San Miguel de Geneto

El programa ‘La Laguna a Pie: Rutas de Barrio’ pone en valor la historia del camino de San Miguel de Geneto

La Laguna abre la inscripción para 150 talleres y cursos en los 47 centros ciudadanos

La Laguna abre la inscripción para 150 talleres y cursos en los 47 centros ciudadanos

El curso en las escuelas infantiles de La Laguna comienza con 312 niños y niñas menores de tres años

El curso en las escuelas infantiles de La Laguna comienza con 312 niños y niñas menores de tres años
Tracking Pixel Contents