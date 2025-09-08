Protección Civil de La Laguna renueva sus uniformes con equipación ignífuga y de alta visibilidad

El equipo de Protección Civil de La Laguna estrena nuevos uniformes de trabajo, adquiridos por la Concejalía de Seguridad Ciudadana. Las prendas, totalmente ignífugas y adaptadas a distintas situaciones de emergencia, buscan mejorar la seguridad del personal voluntario y facilitar sus labores de intervención inmediata.

La nueva dotación incluye chaquetas y pantalones forestales de alta visibilidad con tiras reflectantes, reforzados en zonas clave del cuerpo, además de cascos y gafas de protección. Según el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, el objetivo es “poner en manos de nuestros efectivos las mejores herramientas posibles para garantizar su seguridad y la de la ciudadanía lagunera”.

Voluntariado clave en emergencias y actos públicos

El responsable municipal recordó la implicación del cuerpo de voluntarios y voluntarias, que colabora en emergencias, dispositivos de seguridad en fiestas populares, eventos deportivos, actos religiosos y actividades escolares en la vía pública. Actualmente, más de 40 personas integran esta unidad, aunque el Ayuntamiento mantiene abierta una campaña de captación de nuevos efectivos para reforzar turnos y mejorar el servicio.

Quienes deseen sumarse a Protección Civil pueden solicitar información en el correo electrónico proteccioncivil@lalaguna.es o en el teléfono 922 60 11 00 (extensión 979).