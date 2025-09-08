Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protección Civil de La Laguna renueva sus uniformes con equipación ignífuga y de alta visibilidad

La nueva indumentaria mejora la seguridad de los voluntarios en emergencias y eventos públicos, mientras continúa abierta la campaña de captación de efectivos.

Presentación de los nuevos uniformes de Protección Civil de La Laguna.

Presentación de los nuevos uniformes de Protección Civil de La Laguna. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día

El Día

El equipo de Protección Civil de La Laguna estrena nuevos uniformes de trabajo, adquiridos por la Concejalía de Seguridad Ciudadana. Las prendas, totalmente ignífugas y adaptadas a distintas situaciones de emergencia, buscan mejorar la seguridad del personal voluntario y facilitar sus labores de intervención inmediata.

La nueva dotación incluye chaquetas y pantalones forestales de alta visibilidad con tiras reflectantes, reforzados en zonas clave del cuerpo, además de cascos y gafas de protección. Según el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, el objetivo es “poner en manos de nuestros efectivos las mejores herramientas posibles para garantizar su seguridad y la de la ciudadanía lagunera”.

Voluntariado clave en emergencias y actos públicos

El responsable municipal recordó la implicación del cuerpo de voluntarios y voluntarias, que colabora en emergencias, dispositivos de seguridad en fiestas populares, eventos deportivos, actos religiosos y actividades escolares en la vía pública. Actualmente, más de 40 personas integran esta unidad, aunque el Ayuntamiento mantiene abierta una campaña de captación de nuevos efectivos para reforzar turnos y mejorar el servicio.

Quienes deseen sumarse a Protección Civil pueden solicitar información en el correo electrónico proteccioncivil@lalaguna.es o en el teléfono 922 60 11 00 (extensión 979).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Laguna programa más de 50 actos para celebrar el Cristo
  2. La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
  3. Fiestas del Cristo de La Laguna 2025: programa con todos los actos religiosos y populares
  4. Barreras para evitar que todoterrenos, quads y motos sigan dañando El Púlpito
  5. Obras en un emblemático edificio de La Laguna: la rehabilitación del Palacio de Nava saca lustre a su fachada centenaria
  6. Solo duró dos días: desaparece la valla contra el 'motocross' y 4x4 entre El Púlpito y Las Gavias, en La Laguna
  7. Adiós a las piedras que delimitan la plaza del Cristo de La Laguna y provocan caídas
  8. Los corazones tricolores agasajan a San Bartolomé en las fiestas grandes de Tejina

La Laguna y Teidagua renuevan la red de abastecimiento en Bajamar para garantizar un suministro más seguro

La Laguna y Teidagua renuevan la red de abastecimiento en Bajamar para garantizar un suministro más seguro

La Laguna propone un viaje al cielo con el programa formativo ‘La Laguna bajo las estrellas’

La Laguna propone un viaje al cielo con el programa formativo ‘La Laguna bajo las estrellas’

El festival Classical Laguna Experience refuerza su papel como puente musical entre Canarias y Latinoamérica

El festival Classical Laguna Experience refuerza su papel como puente musical entre Canarias y Latinoamérica

Valle Jiménez celebra con emoción su tradicional carrera de barcos en honor a la Virgen de Fátima

Valle Jiménez celebra con emoción su tradicional carrera de barcos en honor a la Virgen de Fátima

Protección Civil de La Laguna renueva sus uniformes con equipación ignífuga y de alta visibilidad

Protección Civil de La Laguna renueva sus uniformes con equipación ignífuga y de alta visibilidad

El programa ‘La Laguna a Pie: Rutas de Barrio’ pone en valor la historia del camino de San Miguel de Geneto

El programa ‘La Laguna a Pie: Rutas de Barrio’ pone en valor la historia del camino de San Miguel de Geneto

La Laguna abre la inscripción para 150 talleres y cursos en los 47 centros ciudadanos

La Laguna abre la inscripción para 150 talleres y cursos en los 47 centros ciudadanos

El curso en las escuelas infantiles de La Laguna comienza con 312 niños y niñas menores de tres años

El curso en las escuelas infantiles de La Laguna comienza con 312 niños y niñas menores de tres años
Tracking Pixel Contents