Protección Civil de La Laguna renueva sus uniformes con equipación ignífuga y de alta visibilidad
La nueva indumentaria mejora la seguridad de los voluntarios en emergencias y eventos públicos, mientras continúa abierta la campaña de captación de efectivos.
El equipo de Protección Civil de La Laguna estrena nuevos uniformes de trabajo, adquiridos por la Concejalía de Seguridad Ciudadana. Las prendas, totalmente ignífugas y adaptadas a distintas situaciones de emergencia, buscan mejorar la seguridad del personal voluntario y facilitar sus labores de intervención inmediata.
La nueva dotación incluye chaquetas y pantalones forestales de alta visibilidad con tiras reflectantes, reforzados en zonas clave del cuerpo, además de cascos y gafas de protección. Según el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, el objetivo es “poner en manos de nuestros efectivos las mejores herramientas posibles para garantizar su seguridad y la de la ciudadanía lagunera”.
Voluntariado clave en emergencias y actos públicos
El responsable municipal recordó la implicación del cuerpo de voluntarios y voluntarias, que colabora en emergencias, dispositivos de seguridad en fiestas populares, eventos deportivos, actos religiosos y actividades escolares en la vía pública. Actualmente, más de 40 personas integran esta unidad, aunque el Ayuntamiento mantiene abierta una campaña de captación de nuevos efectivos para reforzar turnos y mejorar el servicio.
Quienes deseen sumarse a Protección Civil pueden solicitar información en el correo electrónico proteccioncivil@lalaguna.es o en el teléfono 922 60 11 00 (extensión 979).
