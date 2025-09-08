El programa ‘La Laguna a Pie: Rutas de Barrio’ pone en valor la historia del camino de San Miguel de Geneto

El programa ‘La Laguna a Pie: Rutas de Barrio’ celebró ayer una nueva edición con un recorrido por el camino de San Miguel de Geneto, en el que participaron vecinos, vecinas y visitantes junto al concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés. La iniciativa gratuita, impulsada por el área municipal de Patrimonio Cultural y el proyecto Ciudades a Pie, busca acercar a la ciudadanía el patrimonio histórico y la identidad de los barrios laguneros.

Cordobés destacó que se trata de una apuesta “por reforzar el vínculo entre la comunidad y su territorio, fomentando la participación vecinal y el orgullo de pertenencia”. Añadió que el programa “permite difundir y poner en valor la historia de La Laguna más allá del casco histórico Patrimonio de la Humanidad”.

Rutas culturales con gran acogida

El proyecto, que concluirá el 30 de septiembre, incluye un total de 15 recorridos en Barrio Nuevo, Gracia, San Miguel de Geneto y Valle de Guerra, con una participación prevista de casi 500 personas. Todas las rutas están guiadas por la experta en patrimonio Hortensia Ayala y cuentan con recursos visuales, materiales conmemorativos y la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y empresas locales.

El director académico de Ciudades a Pie, Lucas Morales, subrayó que la acogida ciudadana ha superado las expectativas: “Todas las plazas se cubrieron en pocos días y se han generado listas de espera, lo que demuestra la necesidad de propuestas culturales que permitan valorar el entorno inmediato”.

Un viaje al pasado agrícola y social de Geneto

La ruta permitió profundizar en la historia agrícola y social de San Miguel de Geneto, su papel como vía hacia Candelaria y las transformaciones del paisaje en las últimas décadas. Los participantes visitaron espacios como la ermita de San Miguel, casas vinculadas al General Gutiérrez, las leyendas sobre el naturalista francés Sabino Berthelot, así como edificios religiosos, residenciales e industriales, entre ellos la emblemática nave de Paybo.

El bloque de recorridos por Geneto concluirá el próximo 8 de septiembre, mientras que la programación finalizará con cinco rutas en las Haciendas de Valle de Guerra entre el 16 y el 30 de septiembre.