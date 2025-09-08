La Laguna y Teidagua renuevan la red de abastecimiento en Bajamar para garantizar un suministro más seguro

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Obras, Infraestructuras y Ciclo Integral del Agua, y la empresa mixta Teidagua han iniciado una actuación clave para mejorar el abastecimiento en Bajamar y Punta del Hidalgo. La obra contempla la sustitución de la actual tubería de salida del depósito de Bajamar por una nueva conducción de 200 metros, que discurrirá íntegramente por vía pública, eliminando así los riesgos asociados al trazado actual.

El concejal de Ciclo Integral del Agua, Ángel Chinea, explicó que la intervención responde a “las dificultades que presenta el acceso al actual tramo en caso de avería, lo que compromete la seguridad del suministro”. La nueva infraestructura, añadió, permitirá además la conexión con el depósito de Homicián a través de un sistema de bombeo, aumentando la flexibilidad y eficiencia de la red.

Una intervención estratégica para la costa lagunera

La actuación forma parte del Sistema del Distrito Norte del Plan Director, con previsión de finalización antes del 30 de septiembre. Según el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, el proyecto se apoya en la planificación previa realizada durante las obras de acondicionamiento de la carretera TF-13: “Se dejó instalada la conexión en el cruce con la calle El Cardón, lo que nos permite ahora agilizar los trabajos y anticiparnos a futuras necesidades de la zona”.

Los trabajos consisten en la apertura de una zanja para instalar el nuevo tramo entre la calle Rafael González Vernetta y la conexión con la calle El Cardón, donde se integrará en la red principal. Con esta obra se eliminarán los 440 metros de tubería actuales, que discurren por una ladera, un trazado con alto riesgo para reparaciones.

Más eficiencia y seguridad en el suministro

Esta renovación se enmarca en el Plan Director y el Plan de Inversiones de Teidagua, que contempla distintas mejoras en las infraestructuras hidráulicas del municipio. El objetivo es reforzar la seguridad del suministro, optimizar el rendimiento de la red y ofrecer un servicio más eficiente a la ciudadanía.

La actuación supone un nuevo paso en la modernización del sistema de agua en la costa de La Laguna, beneficiando directamente a los vecinos y vecinas de Bajamar y Punta del Hidalgo.