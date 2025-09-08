La Laguna abre la inscripción para 150 talleres y cursos en los 47 centros ciudadanos
La programación de ocio y tiempo libre incluye yoga, pintura, guitarra, manualidades y cocina, con plazas disponibles del 16 al 28 de septiembre.
El Ayuntamiento de La Laguna pondrá en marcha un nuevo curso de actividades en los 47 centros ciudadanos del municipio, con una oferta de 150 talleres de ocio y tiempo libre para el periodo 2025-2026. La inscripción se abrirá el 16 de septiembre y permanecerá disponible hasta el día 28, de forma preferente a través de la web municipal.
El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, explicó que estos talleres “son mucho más que actividades; son espacios de encuentro vecinal que fomentan la convivencia, la participación y la creatividad en cada barrio y pueblo de La Laguna”.
Oferta variada para todas las edades
El curso se desarrollará entre el 16 de octubre de 2025 y el 30 de junio de 2026, con un límite de dos talleres por persona y plazas que se adjudicarán por orden de inscripción. La programación abarca propuestas de actividad física como yoga, gimnasia de mantenimiento o bailoterapia; actividades artísticas como pintura, guitarra, manualidades y calado canario; además de talleres prácticos de cocina, costura creativa, automaquillaje y cuidado de la piel.
“Queremos que cada vecino y vecina encuentre en los centros ciudadanos un lugar donde aprender nuevas habilidades y fortalecer el tejido social”, señaló Hernández, quien destacó el papel de estos espacios como referentes de la vida comunitaria.