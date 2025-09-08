La Laguna propone un viaje al cielo con el programa formativo ‘La Laguna bajo las estrellas’
La iniciativa, abierta a 40 participantes, combina astronomía, cultura popular y salidas de campo en enclaves del municipio.
El cielo de La Laguna volverá a convertirse en aula al aire libre con una nueva edición de ‘La Laguna bajo las estrellas’, un programa que invita a residentes y visitantes a descubrir el firmamento y su vínculo con la cultura popular canaria. La iniciativa, organizada por el área municipal de Turismo en colaboración con la empresa de turismo sostenible Tivity, se desarrollará entre septiembre y octubre y ofrecerá un total de 30 horas de formación y experiencias prácticas.
El curso abrirá su matrícula el próximo 17 de septiembre y está limitado a 40 plazas. La propuesta combina sesiones teóricas, actividades en línea y salidas de campo en enclaves como Punta del Hidalgo, Tejina o La Barranquera, además de una visita al Museo de la Ciencia y el Cosmos.
Ciencia y tradición en un mismo programa
La concejala de Turismo, Estefanía Díaz, destacó que “esta cita con las estrellas es mucho más que un curso: es una oportunidad para redescubrir la riqueza de nuestro cielo y cómo ha marcado la identidad canaria a lo largo de la historia”.
Por su parte, el CEO de Tivity, Javier González, subrayó que el programa está diseñado para todos los públicos, sin necesidad de conocimientos previos en astronomía: “Queremos acercar la observación del cielo de forma amena y práctica, combinando la ciencia moderna con la sabiduría de nuestros antepasados”.
El equipo docente estará formado por un Monitor Starlight, una doctora en Astrofísica y un licenciado en Historia, lo que garantiza un enfoque riguroso pero accesible.
Inscripción solidaria
La participación en ‘La Laguna bajo las estrellas’ es gratuita, aunque se solicita una donación mínima de 5 euros en el momento de la inscripción, que se destinará a una ONG local elegida por cada participante.
Las inscripciones ya están abiertas en la web de Tivity, donde se puede consultar toda la información sobre calendario y contenidos.
