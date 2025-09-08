El festival Classical Laguna Experience refuerza su papel como puente musical entre Canarias y Latinoamérica

El Classical Laguna Experience (CLE) se consolida en su edición 2025 como el único festival de Europa que une la música clásica canaria y latinoamericana. Entre septiembre y octubre, el certamen llevará su programación a distintos escenarios de Tenerife, La Gomera y Lanzarote, con una propuesta que combina tradición, estrenos mundiales y la presencia de artistas de primer nivel internacional.

El festival, presentado en el Teatro Leal de La Laguna, está producido por Vector de Ideas y cuenta con el apoyo de Promotur Islas Canarias, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna. En esta edición, Venezuela será el país invitado de honor, reforzando los lazos históricos y culturales que unen al Archipiélago con Latinoamérica.

Programación en Tenerife: Camerata Lacunensis, Fabiola Socas y estreno mundial

El Teatro Leal será epicentro de la programación en La Laguna. La Camerata Lacunensis, referente internacional de la música coral, inaugurará el festival con un repertorio centrado en autores canarios y latinoamericanos.

El hermanamiento con Venezuela se reflejará también en la actuación de la cantante Fabiola Socas, quien interpretará géneros como bolero o cumbia, evocando la memoria migratoria entre Canarias y el país caribeño.

Otro de los momentos clave será el concierto de la Classical Laguna Experience Orchestra (CLEO), que estrenará la obra Phase, de la compositora canaria Irene Fariña, pieza encargo del festival. El programa se completará con obras del mexicano José Elizondo, cuyo estreno también será grabado en disco.

La orquesta contará con la dirección de la venezolana Glass Marcano, considerada una de las batutas emergentes más prometedoras del panorama internacional, y con la participación del violinista Alexis Cárdenas, el cuatrista Jesús “Pingüino” González y el flautista canario Cristian Suárez.

Expansión a La Gomera y Lanzarote

El 22 y 24 de septiembre, el CLE llegará a La Gomera con actuaciones gratuitas del guitarrista Alexander Álvarez y del Dúo Roma (violín y violonchelo). Por otra parte, el 4 de octubre, el festival se trasladará a Lanzarote, con el concierto del Trío Néstor en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz.

Glass Marcano, una batuta que rompe barreras

La venezolana Glass Marcano, invitada principal de esta edición, se ha convertido en un referente internacional tras debutar en 2020 como finalista del concurso La Maestra en París. Con apenas 30 años, ha hecho historia como la primera mujer negra en dirigir una sinfónica en Francia y la primera latinoamericana en hacerlo en Bruselas.

Su presencia en el CLE 2025 refuerza la apuesta del festival por visibilizar el talento femenino en la dirección orquestal y por proyectar un puente cultural sólido entre Canarias y Latinoamérica.