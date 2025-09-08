Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El curso en las escuelas infantiles de La Laguna comienza con 312 niños y niñas menores de tres años

Siete centros municipales inician la actividad con un equipo de 50 profesionales y programas de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.

Comienzo del curso infantil.

Comienzo del curso infantil. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día

El Día

La Laguna

Las escuelas infantiles municipales de La Laguna abren este lunes, 8 de septiembre, sus puertas al nuevo curso escolar con 312 niños y niñas de entre cero y tres años matriculados en los centros de La Verdellada, Padre Anchieta, La Cuesta, Laurisilva, San Matías, Pérez Soto y Guamasa.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala de Bienestar Social, María Cruz, visitaron este viernes la escuela infantil de La Cuesta junto a personal técnico de Muvisa, empresa pública encargada de la gestión de seis de los siete centros. Durante el recorrido mantuvieron un encuentro con el equipo educativo y con varias familias a las puertas del inicio de la actividad.

Un servicio clave para la conciliación

El alcalde destacó “la confianza que las familias depositan en estos centros” y agradeció la labor del equipo de 50 profesionales que conforman la red. “Se trata de un servicio muy demandado y que supone una gran ayuda para la conciliación. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en la mejora de las escuelas infantiles, tanto en dotación e infraestructuras como en la calidad de la atención temprana”, señaló Gutiérrez.

Por su parte, la edil de Bienestar Social subrayó que el proyecto prioriza a familias en situación de riesgo o prerriesgo social, ofreciendo apoyo económico y pedagógico en una etapa clave del desarrollo infantil. “Las escuelas infantiles realizan una labor fundamental en la educación temprana y actúan como un apoyo decisivo a las familias, favoreciendo la protección y el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades en los menores”, afirmó.

Innovación pedagógica y apoyo externo

La red de escuelas municipales cuenta con programas pedagógicos innovadores, prácticas de alumnado de la Universidad de La Laguna y el sistema de ecocomedores impulsado por el Gobierno de Canarias, con financiación autonómica.

Según Cruz, este trabajo contribuye también a prevenir el abandono escolar prematuro en etapas posteriores, gracias a una atención integral que combina el cuidado, la educación y la inclusión social.

TEMAS

  1. La Laguna programa más de 50 actos para celebrar el Cristo
  2. La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
  3. Fiestas del Cristo de La Laguna 2025: programa con todos los actos religiosos y populares
  4. Barreras para evitar que todoterrenos, quads y motos sigan dañando El Púlpito
  5. Obras en un emblemático edificio de La Laguna: la rehabilitación del Palacio de Nava saca lustre a su fachada centenaria
  6. Solo duró dos días: desaparece la valla contra el 'motocross' y 4x4 entre El Púlpito y Las Gavias, en La Laguna
  7. Adiós a las piedras que delimitan la plaza del Cristo de La Laguna y provocan caídas
  8. Los corazones tricolores agasajan a San Bartolomé en las fiestas grandes de Tejina

Protección Civil de La Laguna renueva sus uniformes con equipación ignífuga y de alta visibilidad

Protección Civil de La Laguna renueva sus uniformes con equipación ignífuga y de alta visibilidad

El programa ‘La Laguna a Pie: Rutas de Barrio’ pone en valor la historia del camino de San Miguel de Geneto

El programa ‘La Laguna a Pie: Rutas de Barrio’ pone en valor la historia del camino de San Miguel de Geneto

La Laguna abre la inscripción para 150 talleres y cursos en los 47 centros ciudadanos

La Laguna abre la inscripción para 150 talleres y cursos en los 47 centros ciudadanos

El curso en las escuelas infantiles de La Laguna comienza con 312 niños y niñas menores de tres años

El curso en las escuelas infantiles de La Laguna comienza con 312 niños y niñas menores de tres años

Un proyecto que da sus primeros pasos en La Laguna: plaza multifuncional de 4.000 metros para Camino del Tornero

Un proyecto que da sus primeros pasos en La Laguna: plaza multifuncional de 4.000 metros para Camino del Tornero

Un cartel del Cristo de La Laguna con bolis Bic y de inspiración repentina

Un cartel del Cristo de La Laguna con bolis Bic y de inspiración repentina

La Laguna rescata una colorida cabalgata para iniciar las Fiestas del Cristo

La Laguna rescata una colorida cabalgata para iniciar las Fiestas del Cristo

El importante significado del descendimiento del Santísimo Cristo de La Laguna

El importante significado del descendimiento del Santísimo Cristo de La Laguna
Tracking Pixel Contents