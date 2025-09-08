El curso en las escuelas infantiles de La Laguna comienza con 312 niños y niñas menores de tres años
Siete centros municipales inician la actividad con un equipo de 50 profesionales y programas de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.
Las escuelas infantiles municipales de La Laguna abren este lunes, 8 de septiembre, sus puertas al nuevo curso escolar con 312 niños y niñas de entre cero y tres años matriculados en los centros de La Verdellada, Padre Anchieta, La Cuesta, Laurisilva, San Matías, Pérez Soto y Guamasa.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala de Bienestar Social, María Cruz, visitaron este viernes la escuela infantil de La Cuesta junto a personal técnico de Muvisa, empresa pública encargada de la gestión de seis de los siete centros. Durante el recorrido mantuvieron un encuentro con el equipo educativo y con varias familias a las puertas del inicio de la actividad.
Un servicio clave para la conciliación
El alcalde destacó “la confianza que las familias depositan en estos centros” y agradeció la labor del equipo de 50 profesionales que conforman la red. “Se trata de un servicio muy demandado y que supone una gran ayuda para la conciliación. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en la mejora de las escuelas infantiles, tanto en dotación e infraestructuras como en la calidad de la atención temprana”, señaló Gutiérrez.
Por su parte, la edil de Bienestar Social subrayó que el proyecto prioriza a familias en situación de riesgo o prerriesgo social, ofreciendo apoyo económico y pedagógico en una etapa clave del desarrollo infantil. “Las escuelas infantiles realizan una labor fundamental en la educación temprana y actúan como un apoyo decisivo a las familias, favoreciendo la protección y el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades en los menores”, afirmó.
Innovación pedagógica y apoyo externo
La red de escuelas municipales cuenta con programas pedagógicos innovadores, prácticas de alumnado de la Universidad de La Laguna y el sistema de ecocomedores impulsado por el Gobierno de Canarias, con financiación autonómica.
Según Cruz, este trabajo contribuye también a prevenir el abandono escolar prematuro en etapas posteriores, gracias a una atención integral que combina el cuidado, la educación y la inclusión social.
- La Laguna programa más de 50 actos para celebrar el Cristo
- La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
- Fiestas del Cristo de La Laguna 2025: programa con todos los actos religiosos y populares
- Barreras para evitar que todoterrenos, quads y motos sigan dañando El Púlpito
- Obras en un emblemático edificio de La Laguna: la rehabilitación del Palacio de Nava saca lustre a su fachada centenaria
- Solo duró dos días: desaparece la valla contra el 'motocross' y 4x4 entre El Púlpito y Las Gavias, en La Laguna
- Adiós a las piedras que delimitan la plaza del Cristo de La Laguna y provocan caídas
- Los corazones tricolores agasajan a San Bartolomé en las fiestas grandes de Tejina