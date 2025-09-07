Un cartel del Cristo de La Laguna con bolis Bic y de inspiración repentina

Hubo una época en que a Nareme Melián lo llamaban ‘Nareme el de los bolígrafos’. Fue en sus días de estudiante en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. El precio de los materiales era elevado para sus posibilidades económicas de entonces y solía recurrir con frecuencia a los bolis. Casi sin quererlo se curtió en una técnica que ha aplicado ahora al cartel anunciador de las fiestas en honor del Santísimo Cristo de La Laguna, que fue presentado el miércoles 27 de agosto en la fachada del Ayuntamiento.

La obra muestra el rostro de la imagen religiosa en tonos principalmente rojos y azules. La peculiaridad, sin embargo, reside en que detrás del cartel hay un laborioso proceso con los populares bolígrafos Bic. A lo anterior se suma otro aspecto reseñable: Melián confiesa que la inspiración le llegó de forma repentina ante el Cristo.

Propuesta de Fiestas

Nareme Melián es licenciado en Bellas Artes y socio de la empresa creativa Pelete Estudio. En los últimos años, y con avales como dos escenarios del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y otros tantos carteles de esta misma celebración, ha logrado labrarse un nombre como ilustrador y diseñador gráfico. Y fue así que, en busca de un trabajo de calidad, el concejal de Fiestas, Dailos González, le contactó en torno al mes de marzo y le ofreció que asumiese la obra anunciadora de las Fiestas del Cristo de La Laguna.

El rostro del Cristo de La Laguna, durante el proceso creativo. / El Día

El artista aceptó el encargo y empezó a madurarlo. Llegó un momento en que la idea había tomado forma: iba a hacer un guiño a su Punta del Hidalgo natal, a la naturaleza… «Tenía algo ya preconcebido, porque me gusta pensar las cosas antes de hacerlas», explica. No obstante, todo cambió cuando decidió visitar el Real Santuario del Cristo de La Laguna y acercarse a la talla para captar detalles subido en una escalera.

«Me impactó»

«Verlo tan de cerca me impactó; impresiona por el tamaño y por esa expresión que transmite calma», apunta. «Le vi esa simpleza al Cristo, esa sutileza; que no fuese ese Barroco muy sangriento ni exagerado, sino todo como muy templado; que da mucha calma…», describe. Las anteriores no son las palabras, como el propio Nareme Melián se encarga de aclarar, de alguien con profundas convicciones religiosas. «Ahí pensé que esta técnica del bolígrafo, por su sencillez, vendría bien en este trabajo», completa.

Un momento de la presentación del cartel. / El Día

Ya de vuelta a su estudio de Tacoronte, recurrió a tres de los colores de los Bic: rojo, azul y verde. Prescindió del negro; quería quitarle seriedad y conferirle a la composición ese toque de colorido consustancial a las Fiestas del Cristo. Pese a estar curtido en el uso de los bolis, nunca los había llevado a una obra de este tipo. Al final, y para que el trabajo adquiriese más cuerpo, utilizó acuarela.

Perfil izquierdo

Melián también se detiene durante sus explicaciones en que optó por mostrar el perfil izquierdo del Cristo lagunero. «Es poco conocido porque siempre se representa el otro, el derecho», detalla. Y fue avanzando trazo a trazo, boceto a boceto. «Quería que fuese todo analógico», precisa, y hace hincapié en que esta técnica del boli Bic no es sencilla. «Si te equivocas, la fastidiaste, porque no hay goma que se pueda usar», resume el artista puntero.

Primero fue avanzando a ratos, mientras que la última semana antes de la entrega se volcó de lleno en la obra. «Fue una oportunidad para reconectar conmigo mismo y hacer algo con tranquilidad y volver otra vez a disfrutar del garabato con el bolígrafo», afirma. «Ahora todo es la cultura de lo rápido y siempre estás con lo digital, y quería volver otra vez a algo hecho con paciencia; por eso utilicé el bolígrafo», añade.

Viaje a la infancia

El artista apunta que estas fiestas lo trasladan por un momento a su infancia y adolescencia. «Siempre subíamos la familia desde La Punta para ver la exhibición de fuegos artificiales del día del Cristo», rememora. «Tengo el recuerdo de ver el espectáculo desde la zona de Las Canteras», precisa. Además, posteriormente, vivió algún tiempo en el entorno de la plaza del Cristo, en la calle Quintín Benito, durante sus años de estudiante.

Después comenzó una trayectoria en la que ha firmado trabajos relevantes. En su currículum se encuentran, entre otras obras, los carteles del Carnaval de Santa Cruz de 2018 y 2023, así como el diseño de los escenarios de 2024 y 2025. También este año fue el autor del cartel de la Bajada de la Virgen de los Reyes, en El Hierro. Se suman a lo anterior las ilustraciones de varios libros y, ahora, un peculiar cartel del Cristo lagunero.