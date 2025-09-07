Un proyecto que da sus primeros pasos en La Laguna: plaza multifuncional de 4.000 metros para Camino del Tornero

El barrio lagunero de Camino del Tornero se encuentra un paso más cerca de contar con su ansiada plaza multifuncional. Después de años de reivindicaciones y de trámites previos, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna abordó en su sesión del pasado martes la contratación del proyecto básico y de ejecución de este recinto. La actuación incluirá la plaza y la prolongación de la calle Eneldo –que será el límite norte del nuevo espacio- hasta su encuentro con el camino del Tornero.

Desde el Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad detallaron que los trabajos cuentan con un presupuesto base de licitación de 60.756 euros. La superficie total de la actuación -incluyendo el viario de diez metros de ancho, la zona de juego infantil y las áreas ajardinadas- es de aproximadamente 4.000 metros cuadrados.

Espacio multifuncional

El objetivo es crear un espacio multifuncional que acoja actividades al aire libre, zonas ajardinadas y diferentes servicios, entre los que se encontrarían al menos una cancha deportiva polivalente, un parque infantil inclusivo y máquinas biosaludables «para complementar, a escala de barrio, los servicios que ya aporta el parque y el complejo deportivo municipal de San Benito, a menos de un kilómetro».

La particularidad de la plaza reside en que ha sido durante largo tiempo la principal reivindicación de este barrio situado junto a San Lázaro y en las faldas de las montañas de El Púlpito y La Atalaya. Se trata de una zona más en el campo que en la ciudad y que carece de otro espacio de este tipo. De hecho, años atrás, el por entonces presidente de la Asociación de Vecinos La Atalaya, Justo Reyes, afirmó que el único lugar de encuentro vecinal era el local social del barrio, que fue adquirido por los propios vecinos antes de ser donado al Ayuntamiento. «Aquí público no tenemos nada», remachó.

Proyecto básico

Según los datos aportados por Obras, el proyecto básico establecerá las características generales de la actuación prevista y será presentado públicamente «para conocimiento y participación de la ciudadanía», mientras que el proyecto de ejecución, tras las aportaciones generadas en el periodo de información pública, incluirá todos los detalles técnicos necesarios para la realización de las obras.

La redacción del proyecto básico requerirá de un mes, mientras que la relativa al de ejecución, de dos meses y dos semanas. Tras la entrega del primero se suspenderá el plazo a los efectos de su presentación a la ciudadanía. «Una vez entregado y aprobado el proyecto se iniciará la expropiación de las fincas afectadas», añadió el consistorio.

Acuerdo unánime

El proceso hasta llegar a este punto no ha sido sencillo. Los últimos hitos son de octubre de 2021, cuando el Ayuntamiento apuntó que se encontraba en vías de adquisición de terrenos para la futura plaza, y de mayo de 2024, cuando el Pleno municipal dio un espaldarazo al proyecto al aprobar por unanimidad un paquete de medidas para Camino del Tornero, entre las que estaba construir este espacio.

Obras indicó que antes de dar paso a la redacción del proyecto se han celebrado reuniones entre representantes vecinales, técnicos municipales y miembros de la Gerencia de Urbanismo para establecer los primeros criterios del proyecto, explicar los usos permitidos y ver las opciones dentro del programa de necesidades. Agregó que durante ese proceso también tuvo lugar una reunión en el centro ciudadano de la zona a la que acudió el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, que dio el visto bueno a que se iniciaran los contactos con los técnicos.