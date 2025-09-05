La Sinfónica de Tenerife evoca el espíritu del 'western' en el concierto extraordinario de las Fiestas del Cristo

La Sinfónica de Tenerife vuelve a ser protagonista de las Fiestas del Cristo de La Laguna con su tradicional concierto extraordinario, una de las citas más esperadas del programa. El recital tendrá lugar este domingo, 7 de septiembre, a las 20:30 horas en la plaza del Cristo, con acceso libre para el público.

En su más de veinte ediciones, este concierto se ha consolidado como un evento multitudinario que reúne a miles de personas en torno a la música. Este año, bajo la batuta del maestro Víctor Pablo Pérez, el programa se centrará en las grandes bandas sonoras del western, en arreglos sinfónicos que prometen transportar al público al universo del cine clásico.

Una cita ya imprescindible

El concejal de Fiestas, Dailos González, destacó durante la presentación la implicación de la orquesta con la ciudad: “La Sinfónica es un protagonista fundamental de las fiestas del Cristo. Su actuación es una de las más esperadas cada año y siempre se supera”.

En la misma línea, el consejero insular de Cultura y Museos, José Carlos Acha, señaló que la velada supone “la apertura del nuevo curso cultural con una propuesta gratuita y pensada para todos los públicos, que refuerza la vocación de la Sinfónica como motor cultural de Tenerife”.

Una experiencia audiovisual completa

El espectáculo, coproducido por la Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica del Vallès y el Ayuntamiento de La Laguna, combina música en directo con narración del actor Luis Posada, proyecciones cinematográficas, diseño de luces y solistas invitados, como la soprano Andrea Martí, el barítono Toni Marsol y el armonicista Sergi Raya.

La formación del Cabildo estará además acompañada por la Coral Reyes Bartlet, dirigida por José Híjar Polo, en una colaboración que “estrecha lazos con el tejido coral de la isla y enriquece el ecosistema cultural local”, en palabras del presidente del Patronato Insular de Música. El repertorio incluye partituras emblemáticas como Silverado de Bruce Broughton, El gran asalto al tren de Jerry Goldsmith o El Álamo y Rawhide de Dmitri Tiomkin.

“Un privilegio volver a la plaza del Cristo”

El propio Víctor Pablo Pérez, director honorario de la Sinfónica, aseguró que “es un placer volver a este concierto tradicional y un privilegio poder compartir un programa tan emocionante en un entorno tan significativo como la plaza del Cristo”.

El maestro subrayó además la fuerza del repertorio: “Posiblemente en toda mi vida no habré dirigido un concierto más popular que este. La música del western despierta entusiasmo en la orquesta y en el público, y escucharla en directo, con todo el colorido orquestal, es una experiencia vibrante que conecta generaciones”.