La Laguna planta 2.800 flores de temporada para embellecer sus plazas y jardines
El Ayuntamiento refuerza el cuidado del entorno urbano con petunias y begonias en enclaves emblemáticos del municipio.
El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, ha iniciado la plantación de 2.800 flores de temporada en distintos espacios públicos de la ciudad. La campaña, correspondiente al mes de septiembre, incluye ejemplares de petunias y begonias, que se han distribuido en plazas y jardines representativos como la Plaza de la Concepción, la Plaza de la Catedral o la Plaza del Doctor Olivera, entre otros puntos del municipio.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que esta actuación forma parte de una planificación anual de embellecimiento urbano que contempla nuevas plantaciones en los meses de enero y mayo, además de la campaña de Navidad, en la que se suman unas 10.000 flores de pascua repartidas por todos los barrios. “Estas intervenciones nos permiten ofrecer una imagen más cuidada de la ciudad y mejorar la experiencia de vecinos, vecinas y visitantes. Son pequeños detalles que generan un gran impacto en la calidad del espacio público”, apuntó.
Reconocimiento internacional y cuidado del entorno
La elección de especies responde a criterios estéticos y de adaptación al clima, lo que garantiza la conservación de las plantaciones en el entorno lagunero. Hernández agradeció la labor del personal de Parques y Jardines, al que definió como “un equipo comprometido, capaz de llevar a cabo estas campañas con eficacia y sensibilidad paisajística”.
La Laguna ha sido reconocida por la ONU como Ciudad Arbórea del Mundo, un sello internacional que premia la planificación y el cuidado de sus zonas verdes. “La imagen de nuestra ciudad también se construye desde la jardinería, y es un reflejo del compromiso con una ciudad habitable, amable y sostenible”, añadió el edil.
Llamamiento al civismo ciudadano: multas de hasta 540 euros
Pese al esfuerzo municipal, cerca del 20% de las flores terminan perdiéndose por robos o por un uso indebido de los parterres. Para atajar esta situación, el Ayuntamiento ha reforzado la vigilancia con la Policía Local, en coordinación con el área de Seguridad Ciudadana, dirigida por Badel Albelo, y ha abierto expedientes sancionadores. El régimen vigente establece multas de hasta 540 euros por este tipo de conductas incívicas.
- La Laguna programa más de 50 actos para celebrar el Cristo
- La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
- Fiestas del Cristo de La Laguna 2025: programa con todos los actos religiosos y populares
- Barreras para evitar que todoterrenos, quads y motos sigan dañando El Púlpito
- Obras en un emblemático edificio de La Laguna: la rehabilitación del Palacio de Nava saca lustre a su fachada centenaria
- Adiós a las piedras que delimitan la plaza del Cristo de La Laguna y provocan caídas
- Los corazones tricolores agasajan a San Bartolomé en las fiestas grandes de Tejina
- La Laguna desde las alturas: la Catedral inicia unas visitas guiadas a la torre