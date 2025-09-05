La Laguna planta 2.800 flores de temporada para embellecer sus plazas y jardines

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, ha iniciado la plantación de 2.800 flores de temporada en distintos espacios públicos de la ciudad. La campaña, correspondiente al mes de septiembre, incluye ejemplares de petunias y begonias, que se han distribuido en plazas y jardines representativos como la Plaza de la Concepción, la Plaza de la Catedral o la Plaza del Doctor Olivera, entre otros puntos del municipio.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que esta actuación forma parte de una planificación anual de embellecimiento urbano que contempla nuevas plantaciones en los meses de enero y mayo, además de la campaña de Navidad, en la que se suman unas 10.000 flores de pascua repartidas por todos los barrios. “Estas intervenciones nos permiten ofrecer una imagen más cuidada de la ciudad y mejorar la experiencia de vecinos, vecinas y visitantes. Son pequeños detalles que generan un gran impacto en la calidad del espacio público”, apuntó.

Reconocimiento internacional y cuidado del entorno

La elección de especies responde a criterios estéticos y de adaptación al clima, lo que garantiza la conservación de las plantaciones en el entorno lagunero. Hernández agradeció la labor del personal de Parques y Jardines, al que definió como “un equipo comprometido, capaz de llevar a cabo estas campañas con eficacia y sensibilidad paisajística”.

La Laguna ha sido reconocida por la ONU como Ciudad Arbórea del Mundo, un sello internacional que premia la planificación y el cuidado de sus zonas verdes. “La imagen de nuestra ciudad también se construye desde la jardinería, y es un reflejo del compromiso con una ciudad habitable, amable y sostenible”, añadió el edil.

Llamamiento al civismo ciudadano: multas de hasta 540 euros

Pese al esfuerzo municipal, cerca del 20% de las flores terminan perdiéndose por robos o por un uso indebido de los parterres. Para atajar esta situación, el Ayuntamiento ha reforzado la vigilancia con la Policía Local, en coordinación con el área de Seguridad Ciudadana, dirigida por Badel Albelo, y ha abierto expedientes sancionadores. El régimen vigente establece multas de hasta 540 euros por este tipo de conductas incívicas.