El importante significado del descendimiento del Santísimo Cristo de La Laguna
Fieles y vecinos esperan con devoción uno de los momentos más solemnes de las Fiestas del Cristo
La ciudad de La Laguna se alista para la festividad por excelencia de la Ciudad del Aguere: las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de La Laguna. El pasado 4 de septiembre se inició desde el Atrio del Real Santuario el pregón de las Fiestas y tanto los laguneros como los foráneos se preparan para uno de los momentos más importantes: la ceremonia del descendimiento del Santísimo Cristo de La Laguna, que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre. Este rito, cargado de solemnidad y devoción, dará inicio a las celebraciones en honor a la venerada imagen.
Durante el descendimiento, la imagen es retirada de su altar mayor por los miembros de la Esclavitud del Santísimo Cristo, en un acto lleno de recogimiento. A diferencia de otras festividades, en esta ocasión no se repicarán campanas ni se lanzarán salvas, manteniendo un ambiente de respeto y reflexión. La imagen será colocada en un altar provisional, donde se celebrará una misa.
El descendimiento simboliza el momento en que Jesús es bajado de la cruz, representando sufrimiento, entrega y fe profunda. Para los habitantes de La Laguna y los miles de peregrinos que se esperan, este acto es una manifestación de devoción y tradición que une a toda la comunidad.
Tras la ceremonia, la imagen será trasladada en procesión a la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, donde permanecerá durante cinco días mientras se celebra un solemne quinario en su honor. El 14 de septiembre, Día Grande del Cristo, regresará a su santuario acompañada por autoridades civiles, militares y religiosas, y culminará con la tradicional exhibición de los “Fuegos del Cristo”, un espectáculo pirotécnico que ilumina la ciudad y acompaña siglos de tradición.
Aspectos clave del evento:
- Fecha: 9 de septiembre.
- Lugar: Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna.
- Participantes: Esclavos del Santísimo Cristo, autoridades y fieles devotos.
Esta previa no solo anticipa uno de los momentos más emotivos del año en Tenerife, sino que invita a la comunidad y visitantes a sumarse a una tradición que mezcla fe, historia y cultura, preparando a todos para vivir la solemnidad y la emoción que caracteriza al descendimiento del Santísimo Cristo de La Laguna.
