El importante significado del descendimiento del Santísimo Cristo de La Laguna

La ciudad de La Laguna se alista para la festividad por excelencia de la Ciudad del Aguere: las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de La Laguna. El pasado 4 de septiembre se inició desde el Atrio del Real Santuario el pregón de las Fiestas y tanto los laguneros como los foráneos se preparan para uno de los momentos más importantes: la ceremonia del descendimiento del Santísimo Cristo de La Laguna, que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre. Este rito, cargado de solemnidad y devoción, dará inicio a las celebraciones en honor a la venerada imagen.

Durante el descendimiento, la imagen es retirada de su altar mayor por los miembros de la Esclavitud del Santísimo Cristo, en un acto lleno de recogimiento. A diferencia de otras festividades, en esta ocasión no se repicarán campanas ni se lanzarán salvas, manteniendo un ambiente de respeto y reflexión. La imagen será colocada en un altar provisional, donde se celebrará una misa.

El descendimiento simboliza el momento en que Jesús es bajado de la cruz, representando sufrimiento, entrega y fe profunda. Para los habitantes de La Laguna y los miles de peregrinos que se esperan, este acto es una manifestación de devoción y tradición que une a toda la comunidad.

El Cristo permanecerá hasta el sábado en la Catedral tras el Descendimiento / Andrés Gutiérrez

Tras la ceremonia, la imagen será trasladada en procesión a la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, donde permanecerá durante cinco días mientras se celebra un solemne quinario en su honor. El 14 de septiembre, Día Grande del Cristo, regresará a su santuario acompañada por autoridades civiles, militares y religiosas, y culminará con la tradicional exhibición de los “Fuegos del Cristo”, un espectáculo pirotécnico que ilumina la ciudad y acompaña siglos de tradición.

Aspectos clave del evento:

Fecha: 9 de septiembre.

Lugar: Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna.

Participantes: Esclavos del Santísimo Cristo, autoridades y fieles devotos.

Esta previa no solo anticipa uno de los momentos más emotivos del año en Tenerife, sino que invita a la comunidad y visitantes a sumarse a una tradición que mezcla fe, historia y cultura, preparando a todos para vivir la solemnidad y la emoción que caracteriza al descendimiento del Santísimo Cristo de La Laguna.