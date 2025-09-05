El folclore argentino llena de ritmo el XLVII Festival Sabandeño en las Fiestas del Cristo

El XLVII Festival Sabandeño volverá a ser uno de los platos fuertes de las Fiestas del Cristo de La Laguna. Este sábado, 6 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, la mítica formación lagunera subirá al escenario de la plaza del Cristo con un espectáculo dedicado íntegramente a la música de Argentina, país con el que el grupo mantiene una estrecha vinculación desde hace décadas.

El director musical, Israel Espino, aseguró que este concierto supone “saldar una deuda pendiente con un país al que nos une un cariño muy especial, por su gente, sus tradiciones y por la acogida que siempre nos han brindado”. La presentación oficial tuvo lugar en la Casa Museo de Los Sabandeños, con la presencia del alcalde Luis Yeray Gutiérrez, el concejal de Fiestas, Dailos González, y el fundador del grupo, Elfidio Alonso.

Un vínculo de casi medio siglo

El alcalde lagunero recordó que Los Sabandeños forman parte inseparable de las Fiestas del Cristo: “No se entendería una programación sin un día dedicado a ellos. Son una de las banderas más destacadas de La Laguna, dentro y fuera de Canarias”.

Por su parte, Elfidio Alonso evocó la larga relación del festival con el país sudamericano: “Por el escenario del Cristo han pasado Mercedes Sosa, Eduardo Falú, Los Chalchaleros o los Cantores de Quilla Huasi. El folclore argentino ha estado presente desde el inicio y es un viejo amigo de 47 años”. El músico subrayó además la afinidad entre ambos repertorios: “Hay géneros que compartimos y no es raro ver a jóvenes en Canarias cantando chacareras o cuecas junto a isas y malagueñas”.

Invitados de lujo en la plaza del Cristo

La edición de este año contará con artistas argentinos de renombre como Nahuel Pennisi, Popi Spatocco, Julia Zenko, Horacio Díaz y el dúo Palma-Sandoval, que ofreció un adelanto musical en el acto de presentación. También se sumarán Yeray Rodríguez, como maestro de ceremonias, y el grupo Raíces Argentinas.

Israel Espino adelantó que el concierto será una verdadera “peña argentina” en la plaza del Cristo: “Hemos seleccionado un repertorio especial, que une a los invitados con el nuestro, para que el público disfrute de una noche llena de samba, cueca, chacarera y el mejor folclore argentino que tanto amamos”.