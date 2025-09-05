La Laguna rescata una colorida cabalgata para iniciar las Fiestas del Cristo

Gigantes y cabezudos, comparsas, personajes infantiles… El casco histórico lagunero se vistió de color en la tarde de este viernes con motivo del comienzo de las fiestas en honor del Santísimo Cristo de La Laguna. Se trata de una cabalgata con un aire a medio camino entre la de Reyes y los actos carnavaleros. Llevaba décadas sin celebrarse y unió las plazas de La Concepción y del Cristo, epicentro de los festejos mayores del municipio.

«Si metes en una batidora el par de actos que he visto este año en La Laguna, sale esto», decía mitad en broma mitad en serio Rafael Rivero, que presenciaba la cabalgata en el entorno de La Concepción. Y seguramente no le faltaba razón, porque la iniciativa desprendía mixtura, hibridación... «Con este evento, el Ayuntamiento ha querido rendir homenaje a un acto similar que llevaba varios años sin desarrollarse en la ciudad, para dar la bienvenida a estos festejos tan populares entre la población del municipio y del resto de la Isla», contextualizaron desde el consistorio lagunero.

«La Laguna siempre responde»

El concejal de Fiestas, Dailos González, vivía el arranque del acto con buenas sensaciones. «La Laguna siempre responde», decía en relación a los espectadores. «Es una ciudad viva, activa», manifestó el edil, antes de poner de relieve que actos de este tipo benefician al comercio local. «Estoy seguro de que a los laguneros les encantará», sostuvo mientras los integrantes de la comitiva tomaban posiciones. Esta estuvo integrada por más de 250 personas, entre agrupaciones musicales, gigantes y cabezudos, elementos hinchables y diferentes figuras animales, enfocadas sobre todo al público infantil.

Entre los grupos invitados se encontraban la banda de Valle de Guerra, la 101 Brass Band y las comparsas Los Joroperos, Valleiros y Río Orinoco. «Me gustan sobre todo las comparsas», decía Ángeles Pérez, una vecina de Tacoronte que se encontraba en la calle de La Carrera. «Yo no tenía ni idea de que esto se celebraba hoy. Vine a hacer unas compras con la familia y me acabo de parar a verlo pasar», expresó. No fue la única que se encontró el desfile de improviso, más si cabe cuando se trata de un acto que regresaba este año al programa.

Buen ambiente

«Yo sí sabía que esto lo hacían hoy y vine a verlo», indicaba José Manuel. «A mí me gusta mucho el folclore, los actos tradicionales y, en general, las fiestas, y suelo ir a actos siempre que puedo», añadió este otro espectador. Una señora que seguía la cabalgata en primera fila en las inmediaciones lo describió como «un acto bonito». «Está bien que lo hagan; por lo menos hay algo que anima las calles y muestra buen ambiente en las calles», opinó.

Durante el trayecto, y dado el carácter anunciador de la cita, los espectadores fueron recibiendo el programa oficial de los festejos, con el objetivo de que grandes y pequeños conociesen las más de 50 actividades que tendrán a su disposición hasta el próximo 21 de septiembre.

Pasado y presente

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, puso de relieve en la jornada de este viernes que este acto «es un ejemplo más del empeño de este equipo de gobierno por entrelazar pasado y presente en nuestras festividades más emblemáticas, respetando las tradiciones y conectando recuerdos de generaciones de laguneros y laguneras».

«Dentro de nuestro empeño por recuperar y proteger nuestras tradiciones, hemos querido este año recuperar la cabalgata después de muchísimos años», apuntó Dailos González, que destacó su carácter familiar. El edil miró al pasado y precisó que antiguamente participaban en ella agrupaciones de La Laguna, carrozas, y gigantes y cabezudos. «Es verdad que este recorrido no es igual, pero ni mucho menos deja de ser menos importante», manifestó. «La idea es adaptarlo a los tiempos presentes y a las posibilidades que ofrece el casco», agregó.

Tanto el alcalde lagunero como el concejal de Fiestas destacaron y agradecieron «la gran acogida que ha tenido este acto, que supone una gran novedad respecto a los últimos años, rescatando de la memoria de estas Fiestas esta cita cargada de simbolismo».