Vuelve 'Asesinato en el Leal', la ruta teatralizada inspirada en Agatha Christie en el Teatro Leal de La Laguna

El Teatro Leal de La Laguna vuelve a convertirse en escenario de misterio con el regreso de Asesinato en el Leal, la exitosa ruta teatralizada inspirada en las novelas de Agatha Christie, que este domingo, 7 de septiembre, inicia su quinta temporada con dos pases matinales, a las 10:30 y a las 12:30 horas. Las entradas están disponibles en la taquilla del teatro y en la web tickety.es.

El concejal de Cultura, Adrián del Castillo, subrayó que se trata de “una iniciativa cultural que siempre despierta el interés del público y que nos acerca de una manera dinámica y entretenida a los rincones del principal escenario del municipio y a su historia”.

Misterio e historia entre bambalinas

Creado por el historiador Néstor Verona para el área de Cultura de La Laguna, este juego de pistas combina teatro inmersivo y divulgación histórica. A lo largo del recorrido, los asistentes descubren detalles sobre el primer director del Teatro Leal, José González Rivero, así como curiosidades sobre el funcionamiento de un espacio patrimonial que forma parte de la vida cultural lagunera.

La trama, inspirada en el libro El enigmático Mr. Quin de Agatha Christie, evoluciona en función de las decisiones del público, que se convierte en protagonista y debe resolver un intrigante caso criminal.

Los actores Antonio Conejo, Eduardo Feria y la actriz Sigrid Ojel dan vida a los personajes que guiarán a los visitantes por rincones normalmente inaccesibles, como los camerinos o el backstage, ofreciendo una experiencia inmersiva y participativa.

Éxito continuado y nueva temporada

Debido a la alta demanda, esta quinta edición incorpora dobles sesiones en horario de mañana, con el objetivo de ampliar la propuesta a un público más familiar. A lo largo de sus ediciones, Asesinato en el Leal ha agotado entradas de manera continua, incluso durante la pandemia, consolidándose como el único espectáculo de teatro inmersivo con programación estable en Canarias.