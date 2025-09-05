Cerca de 300 efectivos velarán por la seguridad en las Fiestas del Cristo de La Laguna 2025

El Ayuntamiento de La Laguna ha activado un dispositivo de seguridad integrado por cerca de 300 efectivos para garantizar el normal desarrollo de las Fiestas del Santísimo Cristo 2025, que se celebran desde el 4 hasta el próximo 21 de septiembre. El operativo cuenta con la participación de la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Canaria, el Ejército y equipos de emergencias, además de la colaboración de la Esclavitud del Cristo.

El plan fue presentado en la reunión de coordinación celebrada en la antesala del Salón de Plenos municipal, en la que participaron el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, y el edil de Fiestas, Dailos González, junto a representantes de las distintas entidades implicadas.

Seguridad y prevención en los actos multitudinarios

Albelo, que también ocupa el cargo de primer teniente de alcalde, explicó que “el compromiso de este equipo multidisciplinar es garantizar que la ciudadanía lagunera, y quienes nos visiten desde otros puntos de la isla, disfruten de las fiestas con fervor, respeto y seguridad”. Subrayó que estas reuniones previas son esenciales porque “permiten analizar cada acto al detalle y anticipar necesidades de refuerzo en los eventos más concurridos”.

Por su parte, Dailos González agradeció la implicación de todos los cuerpos y los equipos sanitarios que trabajarán durante las próximas semanas: “Su labor es fundamental para que cada actividad transcurra con normalidad, teniendo en cuenta las miles de personas que participarán en estos festejos tan significativos para La Laguna”.

Operativo especial para grandes concentraciones

Durante el encuentro se repasó el programa oficial de actos culturales, religiosos y de ocio, poniendo especial atención en aquellos que congregan a mayor número de asistentes o requieren cortes de tráfico. En estas citas se desplegarán efectivos adicionales para prevenir incidentes y reforzar la seguridad vial.