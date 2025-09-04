La Laguna proyecta dos residencias universitarias en Geneto y Guajara

Ochocientas plazas en dos nuevas residencias universitarias. Ese es el objetivo que se han marcado el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, y el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, en un encuentro previo al inicio del curso académico celebrado ayer. El regidor local puso en conocimiento de la ULL «dos proyectos de futuras residencias que podrían ser una realidad a través de un convenio de ambas instituciones con una empresa privada del sector», informó el consistorio en una nota.

Las infraestructuras se situarían en una parcela ubicada en las proximidades de la Facultad de Periodismo, que ya es de titularidad municipal, y en el entorno de Montaña del Drago, en San Miguel de Geneto. «Estas dos edificaciones cumplirían con una doble función, ya que supondrían una alternativa alojativa más asequible para esos alumnos que tienen que recurrir a viviendas de alquiler y, al mismo tiempo, liberaría inmuebles para el resto de la ciudadanía en un mercado cada vez más tensionado a nivel insular», expresó Gutiérrez.

Las nuevas residencias fueron las protagonistas de la reunión. En concreto, se analizó la demanda actual de plazas en este tipo de instalaciones, «que se encuentra actualmente por encima de las camas ofertadas en el municipio». Cada año llegan varios miles de alumnos de otras zonas tinerfeñas e, incluso, de otras islas, lo que supone una demanda adicional de alquiler en un contexto marcado por las casas turísticas, el interés que generan la ciudad y sus barrios y el significativo crecimiento poblacional.

El concejal de Ordenación del Territorio y consejero-director de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, Adolfo Cordobés, también estuvo presente en el encuentro. Precisamente Cordobés había manifestado el pasado mes de junio que desde hace más de 30 años no se crea una sola plaza de residencia universitaria en el municipio. Asimismo, poco antes, a finales de mayo, el alcalde y el rector de la Universidad de La Laguna habían abordado en un encuentro la necesidad de avanzar en fórmulas público-privadas para nuevas plazas.

«Máximo apoyo» del rector

La reunión de esta semana refuerza aquellas intenciones. García mostró su «máximo apoyo y colaboración a estas dos iniciativas, ya que este es uno de los grandes retos que ambas instituciones compartimos». Y añadió: «Nuestra comunidad educativa está formada por más de 20.000 personas y, en la actualidad, contamos con unas 550 plazas en residencias propias». García indicó que la demanda de plazas alojativas duplica la cifra anterior, «por lo que esta propuesta vendría a suponer un alivio importante para esta Universidad, pero también para el resto del conjunto de la población».

Luis Yeray Gutiérrez detalló que «estas dos nuevas residencias podrían proporcionar más de 800 camas destinadas a uso universitario, lo que generaría un efecto positivo inmediato liberando una importante demanda de alquiler en nuestro territorio». Asimismo, el máximo representante municipal señaló que el Ayuntamiento de La Laguna continúa en la búsqueda de nuevos suelos disponibles para desarrollar más recursos alojativos que se puedan destinar a este fin y a otros usos sociales.

Cada vez más difícil

Expertos del sector inmobiliario han venido apuntando en los últimos tiempos que encontrar una casa de alquiler o una habitación es cada vez más difícil para los estudiantes universitarios, que, en cambio, hace dos décadas conseguían alojamiento con mucha mayor facilidad. Tal es el problema que algunos se ven obligados a irse a zonas periféricas. Otro buen termómetro de la crisis habitacional es que, sin finalizar el curso pasado, ya había quienes se encontraban buscando un piso para el que ahora comienza.

En el encuentro también se trataron otras cuestiones de interés como la renovación del apoyo del Ayuntamiento de La Laguna a nuevas ediciones del Campus África, Campus América y Campus Ciudad de La Laguna. En este punto, el rector de la ULL agradeció «el total entendimiento y la predisposición absoluta que este Ayuntamiento ha tenido con la Universidad durante estos últimos años para que estas y otras acciones puedan salir adelante».