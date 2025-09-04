Solo duró dos días: desaparece la valla contra el 'motocross' y 4x4 entre El Púlpito y Las Gavias, en La Laguna

La barrera para impedir la práctica del ‘motocross’ y del 4x4 entre El Púlpito y la parte alta del barrio de Las Gavias apenas duró dos días. La valla fue instalada en la zona de Montaña de La Atalaya el pasado 20 de agosto, el 21 fue anunciada su colocación por parte del Cabildo de Tenerife en una nota de prensa y el 22 ya no estaba allí. Dos posibilidades se encuentran a priori sobre la mesa: un sabotaje a la imposibilidad de paso o un robo para aprovechar la barrera o su material.

Fuentes oficiales del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de La Laguna afirmaron este jueves que ya se trabaja para volverla a instalar. «Se repondrá las veces que haga falta», precisaron desde el consistorio lagunero sobre un obstáculo cuyo objetivo era poner coto a un problema ambiental de calado. En concreto, ese tramo comprendido entre El Púlpito y Las Gavias (montañas de La Atalaya, de La Bandera, del Español...) encierra una degradación por el efecto del ‘motocross’ y todoterrenos que sorprende, con hendiduras en la tierra, agujeros de grandes dimensiones e, incluso, un descampado de varios miles de metros cuadrados.

Acuerdo unánime

Ante esa situación, el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó por unanimidad el pasado mes de abril un paquete de medidas para la zona. Y llegó entonces en agosto la instalación de la valla, una solución efectiva si se tiene en cuenta que el ámbito afectado cuenta con dos accesos principales y casi únicos: la subida de El Púlpito y el camino de Las Gavias. Pero tan solo duró dos días.

El miembro de la directiva de la Asociación de Vecinos La Atalaya Justo Reyes detalló este jueves que esta valla se ubicaba en la zona conocida como El Manchón y que fue colocada el 20 de agosto, mientras que el 22 a las cinco de la mañana varias personas «con un coche y un camión, provistos de radiales, la cortaron y se la llevaron».

Investigaciones

El veterano dirigente vecinal, que también presidió años atrás la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere (FAV Aguere), indicó que los hechos han sido denunciados ante la Policía Local de La Laguna y a la Guardia Civil. «Ahora mismo se están realizando las investigaciones pertinentes para dar con los autores y en breve se colocará de nuevo la valla», manifestó.

Justo Reyes puso de relieve que el grupo que está insistiendo para que este espacio lagunero se proteja está compuesto por la Asociación Amigos de La Cañada, la FAV Aguere, la Asociación de Vecinos La Atalaya, propietarios de los terrenos, vecinos afectados y grupos de senderismo.