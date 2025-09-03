Fiestas del Cristo de La Laguna 2025: historia, tradiciones y todo lo que debes saber sobre esta celebración

San Cristóbal de La Laguna se convierte cada mes de septiembre en el epicentro de una de las celebraciones religiosas más importante de Canarias: las Fiestas del Cristo. Con más de cuatro siglos de historia, esta celebración se caracteriza por la gran devoción que sienten los tinerfeños hacia el Cristo de La Laguna, pero también por el ambiente festivo que se respira en los alrededores del Santuario.

Origen y devoción desde el siglo XVI

La veneración al Cristo de La Laguna comenzó a finales del siglo XVI, aunque fue en 1607 cuando se celebraron oficialmente las primeras fiestas. Desde entonces, la Exaltación de la Cruz, el 14 de septiembre, se convirtió en la fecha central de la devoción.

El acta fundacional de la fiesta ya reconocía los “muchos milagros” atribuidos a la imagen, especialmente en épocas de sequía y enfermedad. Ese fuerte sentimiento religioso impulsó a las autoridades a consolidar una tradición que aún hoy sigue viva.

Los actos principales de septiembre

Aunque el programa de actos de las Fiestas del Cristo combina cada año los actos religiosos, con la cultura y el espectáculo, estos son los momentos más destacados de la festividad lagunera:

9 de septiembre : la imagen desciende de su altar mayor para el rito del besapiés y se traslada a la Catedral.

: la imagen desciende de su altar mayor para el rito del besapiés y se traslada a la Catedral. 14 de septiembre : día grande del Cristo, con procesión solemne de regreso al Real Santuario, participación de autoridades y ejército, y por la noche la procesión nocturna y los Fuegos del Cristo , una de las exhibiciones pirotécnicas más esperadas de la isla.

: día grande del Cristo, con procesión solemne de regreso al Real Santuario, participación de autoridades y ejército, y por la noche la procesión nocturna y los , una de las exhibiciones pirotécnicas más esperadas de la isla. 21 de septiembre: procesión de la Octava del Cristo, que pone fin a las celebraciones.

De proveedores a comisiones modernas

La organización de las fiestas ha cambiado a lo largo de la historia. En los primeros años, los llamados “proveedores” —notables de Tenerife— costeaban y dirigían los actos. Más tarde, la Venerable Esclavitud del Cristo asumió esa responsabilidad, y ya en el siglo XX la organización pasó a comisiones y al Ayuntamiento de La Laguna, adaptando la festividad a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Curiosidades sobre las fiestas

Las fiestas no solo tienen un marcado carácter religioso, también reflejan la vida social de cada época.

En el siglo XVII, las “tapadas” acudían con mantillas blancas para vivir la fiesta en anonimato.

En el siglo XIX, la Plaza del Adelantado se llenaba de música, parrandas y bailes, atrayendo a visitantes de toda la isla.

se llenaba de música, parrandas y bailes, atrayendo a visitantes de toda la isla. Los programas antiguos incluían carreras, concursos, ferias de ganado y hasta elevación de globos aerostáticos, junto a procesiones y misas.

Este equilibrio entre fe y celebración comunitaria ha convertido al Cristo de La Laguna en un símbolo de identidad cultural.

Una tradición que perdura

Hoy, las Fiestas del Cristo de La Laguna siguen siendo un referente de devoción y cultura en Tenerife. Cada edición incorpora actos modernos —conciertos, actividades culturales y encuentros vecinales— sin perder el carácter solemne que las define.