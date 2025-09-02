El Teatro Leal revive la primera película rodada en Canarias en el inicio de su 110º aniversario

El Teatro Leal de La Laguna abrirá este viernes, 5 de septiembre, a las 19:00 horas, el programa cultural conmemorativo de su 110º aniversario con un evento de gran carga histórica: la proyección de El ladrón de los guantes blancos, considerada la primera película rodada en Canarias.

La cinta, dirigida por Romualdo García de Paredes y José González Rivero, se estrenó precisamente en este mismo espacio el 26 de septiembre de 1926, convirtiéndose en un hito para el cine de las Islas.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento, Adrián del Castillo, subrayó que esta elección responde a la voluntad de “hacer un guiño a las distintas disciplinas artísticas que ha acogido el recinto a lo largo de su historia. El cine fue una de sus actividades más populares y, en este caso, estamos hablando de la primera película canaria que se proyectó en el Leal”. El edil adelantó que el aniversario contará también con nuevas propuestas escénicas a lo largo de la temporada.

Un rodaje histórico en Tenerife

Según la Filmoteca Canaria, El ladrón de los guantes blancos se rodó entre enero y agosto de 1926 en múltiples localizaciones de Tenerife, como el Hotel Quisisana, el Salón de Espejos del antiguo Casino de Tenerife, Finca España, el Monte de las Mercedes, el Camino Largo, el Hotel Taoro o la Rambla de Castro, además de en Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, Los Realejos y Puerto de la Cruz.

La película, definida como una “policíaca en dos jornadas”, relata el robo de un collar de diamantes durante un baile de disfraces y la persecución del delincuente conocido como El Encapuchado, a cargo del abogado y detective Tom Carter.

Artesanía cinematográfica

El filme fue un trabajo artesanal en el que José González Rivero asumió la dirección técnica, la cámara, la iluminación, el revelado, el montaje y el tirado de copias. Todo el proceso se realizó en su laboratorio casero de la calle Consistorio, en La Laguna, donde incluso coloreó algunas escenas mediante virados y teñidos.

Por su parte, Romualdo García de Paredes se ocupó de la dirección artística, la producción, la adaptación del guion y los rótulos, además de participar como actor. Junto a ellos, completaron el reparto intérpretes como Angelina Navarro, José Miguel Mandillo, Rodolfo Rinaldi o Marisol García de Paredes Ferrer.

Uno de los aspectos más singulares de este largometraje es que fue rodado sin emplear luz artificial en ninguna de sus escenas, ni siquiera en interiores, lo que supuso un reto técnico para la época.

Con este reencuentro con sus orígenes cinematográficos, el Teatro Leal da el pistoletazo de salida a un programa de actos que pondrá en valor su historia como icono cultural de La Laguna y de Canarias.