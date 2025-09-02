Obras en un emblemático edificio de La Laguna: la rehabilitación del Palacio de Nava saca lustre a su fachada centenaria

El Palacio de Nava, en pleno casco histórico de La Laguna, vive desde hace unas semanas oculto tras unos andamios y unas telas verdes. La rehabilitación del inmueble ha llegado a su fachada centenaria, en la que se está ejecutando la limpieza de la piedra, según explicaron este martes fuentes oficiales de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. El objetivo último es seguir avanzando hacia la restauración integral de un edificio que fue construido a partir de 1585, que albergó la Tertulia de Nava y que tiene la categoría de bien de interés cultural desde 2000. Y que también, y desde otra perspectiva menos amable, acumula años cerrado y en un progresivo deterioro.

Las actuaciones persiguen no solo la conservación arquitectónica y estructural del inmueble, sino la adecuación de sus espacios interiores para futuros usos culturales y sociales. Más en detalle, las obras incluyen intervenciones en cubiertas, carpinterías y fachadas, así como consolidación estructural y mejora de instalaciones básicas, «con el objetivo de garantizar la seguridad, accesibilidad y preservación a largo plazo de este bien de gran valor histórico y patrimonial». Habían comenzado desde julio de 2024, pero ha sido recientemente cuando han llegado a la fachada, lo que les ha dado visibilidad.

Un millón de euros

Desde el Ejecutivo regional precisaron que los trabajos cuentan con un presupuesto que se aproxima al millón de euros, financiado con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, dentro del marco de los fondos Next Generation. «Se trata de una inversión estratégica, no solo por el valor simbólico y patrimonial del Palacio de Nava, sino porque demuestra cómo los fondos europeos contribuyen a modernizar Canarias desde el respeto a su historia y a su identidad cultural», manifestó el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo.

«Si bien las obras habían sido inicialmente programadas para concluir en un plazo más breve, la complejidad de los trabajos de restauración, unida a la necesidad de garantizar la calidad técnica de cada fase, ha motivado la ampliación del plazo de ejecución», indicaron desde el Gobierno de Canarias, y añadieron que la previsión actual es que las obras estén finalizados antes de que concluya 2025.

Reunión interadministrativa

Desde julio de 2024 se encontraban en marcha las labores previas y, ya en septiembre del mismo año, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna mantuvieron un encuentro en la Gerencia de Urbanismo lagunera para tratar de darle al edificio el impulso que necesita y fijar sus usos venideros. Y aquella cumbre parece empezar a dar algunos frutos. «Básicamente hemos llegado a un acuerdo; nunca nos habíamos reunido todas las partes para hablar sobre la idea que tenía cada uno con respecto al uso público de la casa, que es la joya de la corona del conjunto histórico y uno de los edificios más emblemáticos», resumió Clavijo en aquella ocasión.

Fuentes oficiales de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural confirmaron este martes que el uso que se acordó entonces sigue en pie: cultural, de una parte, y administrativo en torno al patrimonio, de otra. En concreto, se fijó al respecto que en el primero de esos planos se buscaría recrear el célebre encuentro intelectual que fue la Tertulia de Nava, mientras la idea en cuanto a los fines administrativos es que estén allí la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y funcionarios del Área de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna. Asimismo, existía la intención de invitar al Cabildo de Tenerife para que la Unidad de Patrimonio Histórico también contase con un espacio allí.

Pliego

El pliego de prescripciones técnicas que rige la intervención en el Palacio de Nava recoge un conjunto de actuaciones específicas destinadas a garantizar la correcta ejecución de las obras y la preservación del valor patrimonial del inmueble. Destacan la restauración estructural y arquitectónica (consolidación de muros, forjados y elementos de cantería de fachada), rehabilitación de cubiertas (reparación y sustitución puntual de tejas, impermeabilización y refuerzo de la estructura de madera) y tratamiento y conservación de carpinterías históricas (recuperación de puertas, ventanas y balcones).

Se une a lo anterior actuaciones en acabados interiores (limpieza y reintegración cromática de revestimientos, enlucidos y elementos ornamentales), mejoras en accesibilidad y seguridad (instalación de sistemas de protección y evacuación de emergencias adaptados a la normativa vigente), adecuación de instalaciones básicas (renovación de redes de electricidad, fontanería y telecomunicaciones) y control arqueológico y seguimiento especializado (presencia de personal técnico de arqueología y restauración durante la ejecución de los trabajos, para documentar hallazgos y garantizar el cumplimiento de los criterios de conservación).

Trabajo pendiente

Ahora bien, queda trabajo por hacer. La fase principal tiene un coste en el entorno de los 10 millones de euros y la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural afirmó que está tratando de captar fondos estatales y europeos para hacer posible la obra. Será entonces cuando el Palacio de Nava pueda recuperar finalmente su actividad y tener un protagonismo pleno en la ciudad histórica.