La Laguna convierte la vestimenta tradicional en un atractivo turístico con el ciclo cultural INDUMENTA

San Cristóbal de La Laguna estrena este mes INDUMENTA, un ciclo cultural que busca acercar la indumentaria tradicional canaria al público a través de una propuesta que combina teatro, música en vivo e interpretación histórica. La iniciativa, impulsada por la concejalía de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, se desarrollará en distintos escenarios del municipio durante septiembre y octubre, convirtiendo el patrimonio textil en un nuevo atractivo para el turismo cultural.

La concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, subrayó durante la presentación que “INDUMENTA es mucho más que una serie de representaciones escénicas. Es una apuesta por nuestra herencia cultural, nuestra memoria y por la proyección turística de La Laguna con una oferta diferenciadora y que aporta valor”.

En este sentido, explicó que la propuesta busca interpretar los cambios sociales, económicos y culturales de los siglos XIX y XX a través de la indumentaria, al tiempo que se revitaliza la vida cultural de cada zona y se generan oportunidades para el comercio y el turismo.

Una experiencia viva de la memoria textil

La experta en indumentaria tradicional Dulce Rodríguez de la Rosa destacó que “la indumentaria popular no es un simple vestuario, es memoria viva. Cada prenda refleja oficios, saberes y modos de vida que forman parte de nuestra historia”. En la misma línea, el historiador del Arte y guía oficial de turismo Néstor Verona apuntó que “este proyecto convierte la indumentaria en una puerta de acceso a la historia social y cultural de Canarias. Las escenas teatralizadas, acompañadas de explicaciones y música, hacen que el público no sea un mero espectador, sino protagonista de una experiencia que vincula emoción, conocimiento y pertenencia”.

Programa en barrios y espacios emblemáticos

Las funciones de INDUMENTA comenzarán este martes, 3 de septiembre, en Guamasa a las 18:30 horas, y continuarán el 26 de septiembre en la Plaza de la Catedral, en pleno casco histórico, a partir de las 17:00 horas. En octubre, el ciclo llegará a Barrio Nuevo (día 7), Valle Tabares (día 8), Las Carboneras (día 19) y concluirá en San Diego el día 30.

La concejala Estefanía Díaz concluyó que el Ayuntamiento seguirá apostando por este tipo de proyectos que integran tradición, cultura y turismo: “Estamos convencidos de que La Laguna tiene en su legado cultural un motor de desarrollo sostenible, de cohesión social y de proyección internacional”.