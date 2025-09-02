El Ayuntamiento de La Laguna habilitará un Punto Naranja en los actos principales de las Fiestas del Cristo

El Ayuntamiento de La Laguna incorporará un Punto Naranja en los actos más destacados de las Fiestas del Cristo 2025, con el objetivo de garantizar la inclusión y la accesibilidad de todas las personas, especialmente aquellas con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida.

La iniciativa, coordinada por la concejalía de Bienestar Social, se estrenará este viernes 5 de septiembre en la plaza del Cristo, desde las 20:00 horas, coincidiendo con la previa del concierto de José Vélez. También estará disponible el sábado durante el XLVII Festival Sabandeño y el domingo en la tradicional cita con la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

En la siguiente semana, el dispositivo volverá a activarse en el Gran Festival de Mayores (lunes 8, 16:00 h), la Verbena Inclusiva (miércoles 10, 9:00 h), el Concierto al Cristo de La Laguna de Los Cantadores (viernes 12, 20:00 h) y la Noche de las Tradiciones (sábado 13, 20:00 h).

Nuevos recursos de apoyo

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, explicó que los Puntos Naranja se han reforzado con nuevos servicios de accesibilidad, entre ellos la audiodescripción en directo para personas con discapacidad visual, a cargo de personal especializado, y un libro comunicativo con pictogramas de Arasaac para facilitar la comunicación con personas con dificultades en el habla.

Asimismo, se estrenará señalética accesible con lectura fácil y pictogramas, que se suma a los recursos ya habituales de estos espacios: especialistas en comunicación aumentativa y alternativa, préstamo de sillas de ruedas, cascos antirruido, mochilas sensitivas para la autorregulación emocional y bucle magnético para personas con discapacidad auditiva.

“Queremos que todas las personas disfruten de nuestras fiestas en igualdad de condiciones. Estos espacios representan un compromiso firme con la inclusión y la participación plena en la vida cultural de La Laguna”, subrayó la edil.