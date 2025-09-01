El Teatro Leal de La Laguna avanza en su proceso de reforma con mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y conservación

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Cultura y Obras, continúa avanzando en las labores de reforma y mantenimiento del Teatro Leal, uno de los espacios culturales más emblemáticos del municipio. Durante este mes de agosto, coincidiendo con el parón en la programación de espectáculos, se ha intensificado el calendario de actuaciones con el objetivo de mejorar la conservación del inmueble, reforzar su seguridad y modernizar sus instalaciones.

Los concejales responsables, Adrián del Castillo y Ángel Chinea, visitaron recientemente el recinto junto al director del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Fernando Jiménez, para conocer de primera mano el avance de los trabajos y planificar las próximas fases de actuación.

Mejoras en accesos, estructura y escenario

Entre las intervenciones ya ejecutadas destaca la rehabilitación del acceso principal y la zona exterior de la Sala de Cámara, donde se han reparado muros, barandillas, pilares y escaleras afectados por el paso del tiempo y las condiciones climáticas. También se han limpiado de manera integral los imbornales para garantizar un adecuado drenaje de agua.

En el interior, se está llevando a cabo la sustitución de telones principales, así como el pintado y acondicionamiento de la caja escénica, que había sufrido desgaste debido al uso habitual del espacio.

Eficiencia energética y sistemas técnicos

El proyecto también contempla una apuesta clara por la eficiencia energética, con la sustitución de gran parte de las luminarias por tecnología LED de última generación, lo que permitirá reducir el consumo eléctrico. Asimismo, se ha actualizado el sistema general de renovación de aire, garantizando una mejor climatización y ventilación del edificio.

Un aspecto especialmente destacado ha sido la restauración del rosetón original del Teatro Leal, con las siglas históricas del recinto. Esta pieza patrimonial ha sido reinstalada en el acceso principal, recuperando su visibilidad como símbolo de identidad cultural.

Próximas actuaciones y reanudación de la cartelera

De cara a los próximos meses, el Ayuntamiento ha previsto la adecuación de balconeras exteriores, así como la mejora de puertas y ventanas traseras, con el fin de continuar la puesta a punto integral del inmueble ubicado en pleno casco histórico.

El concejal de Cultura, Adrián del Castillo, agradeció la implicación de la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad en este proceso, que busca garantizar “un Teatro Leal en las mejores condiciones para vecinos, visitantes y compañías artísticas”.

Tras la finalización de esta fase de trabajos, el Teatro Leal retomará su actividad el próximo 1 de septiembre, con una programación variada que incluirá estrenos de teatro, música, humor y otras disciplinas artísticas. Toda la información sobre la cartelera se encuentra disponible en la web del teatro.