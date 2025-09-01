Arrancan las obras de mejora en La Verdellada y una de las principales paradas es la calle Francisco Afonso Carrillo

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado este lunes los trabajos de reasfaltado y acondicionamiento de la calle Francisco Afonso Carrillo, en el barrio de La Verdellada, una actuación prevista para desarrollarse a lo largo de cinco días, siempre que las condiciones meteorológicas permitan el correcto asentamiento del nuevo pavimento.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explicó que los primeros trabajos consisten en la retirada del firme actual y la nivelación del terreno para detectar posibles imperfecciones. Posteriormente, se procederá a la colocación de la capa de rodadura definitiva, con el objetivo de reabrir esta conexión clave “lo antes posible”.

Una vía estratégica en La Verdellada

Chinea subrayó la importancia de la calle Francisco Afonso Carrillo por su proximidad a la plaza mayor de La Verdellada, a numerosos complejos residenciales y a negocios de restauración, así como a centros de referencia como la Escuela Oficial de Idiomas. Además, recordó que esta vía conecta directamente con la Vía de Ronda, lo que refuerza su relevancia en la movilidad del entorno.

El edil señaló también que recientemente concluyeron otras actuaciones similares en la calle Emilio Gutiérrez Salazar, una de las arterias con mayor volumen de tráfico del barrio. La intervención se extendió desde las intersecciones con Vicente Buergo y Arturo Vergara Rodríguez hasta el tramo entre el CEIP La Verdellada y el Seminario Diocesano de Tenerife.

Información para los residentes y comercios

El Área de Obras ha comunicado previamente a los vecinos y comercios de la zona los cortes y desvíos de tráfico, así como las restricciones provisionales de estacionamiento derivadas de esta actuación.

Asimismo, el Ayuntamiento ha habilitado un canal de contacto directo para atender cualquier incidencia relacionada con las obras, a través del teléfono 689 502 512 y el correo electrónico incidenciasviaslalaguna@vias.es