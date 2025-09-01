Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Laguna refuerza su apoyo a ASINLADI con un convenio para impulsar el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual

El Ayuntamiento destina 30.000 euros al proyecto ‘Yo quiero trabajar como tú y Puedo 2025-2026’, centrado en la formación y la inserción laboral.

María del Carmen Roca Cabrera, presidenta de ASINLADI, y Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna.

María del Carmen Roca Cabrera, presidenta de ASINLADI, y Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día

El Día

El Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación para la Inclusión Social y Laboral de las Personas con Diferentes Capacidades Intelectuales (ASINLADI) han renovado su colaboración a través de un convenio que permitirá cofinanciar con 30.000 euros el proyecto Yo quiero trabajar como tú y Puedo 2025-2026, una iniciativa destinada a favorecer el acceso al empleo de jóvenes con discapacidad intelectual.

El acuerdo fue firmado por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la presidenta de ASINLADI, María del Carmen Roca Cabrera, y estará en vigor desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026. La subvención ha sido gestionada a través de la Concejalía de Bienestar Social, dirigida por María Cruz, dentro del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones.

Formación personalizada y acceso a empresas

El proyecto, que ASINLADI gestiona desde 2015, busca mejorar las oportunidades laborales de jóvenes con discapacidad intelectual mediante un modelo de formación individualizada. Para ello se desarrollarán itinerarios personalizados, formación teórico-práctica, asesoramiento en empleabilidad, búsqueda de empresas para la realización de prácticas y programas de empleo con apoyo en entornos reales de trabajo.

La iniciativa contempla también un acompañamiento educativo y social para reforzar las competencias personales y profesionales de los beneficiarios, con el objetivo de que puedan integrarse en el mercado laboral en condiciones de igualdad.

Compromiso social del Ayuntamiento

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala María Cruz subrayaron la “gran labor social de ASINLADI en el municipio” y destacaron la “estrecha colaboración” mantenida en los últimos años. “Este proyecto impulsa la igualdad de oportunidades y la inclusión, valores que forman parte de la estrategia de Bienestar Social del Ayuntamiento”, añadieron.

La financiación municipal se enmarca en un programa más amplio que respalda a entidades que ofrecen recursos físicos, económicos, psicológicos, ocupacionales o formativos a personas con discapacidad o con patologías como esclerosis múltiple, fibrosis quística, diabetes, párkinson, alzhéimer o trastornos del espectro autista, entre otras.

TEMAS

  1. La Laguna programa más de 50 actos para celebrar el Cristo
  2. La Laguna vuelve al siglo XVI: todo sobre la obra que devolverá la ciudad a su estado original
  3. La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
  4. Barreras para evitar que todoterrenos, quads y motos sigan dañando El Púlpito
  5. Volver al paisaje agrario tradicional: La Laguna quiere recuperar los bancales de sus laderas
  6. La escultura de Anchieta aspira a convertirse en bien de interés cultural
  7. Los corazones tricolores agasajan a San Bartolomé en las fiestas grandes de Tejina
  8. La Laguna desde las alturas: la Catedral inicia unas visitas guiadas a la torre

‘Cañas y Camarones’ convierte a Bajamar en el epicentro gastronómico y cultural para despedir el verano

‘Cañas y Camarones’ convierte a Bajamar en el epicentro gastronómico y cultural para despedir el verano

La Laguna refuerza su apoyo a ASINLADI con un convenio para impulsar el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual

La Laguna refuerza su apoyo a ASINLADI con un convenio para impulsar el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual

El Teatro Leal de La Laguna avanza en su proceso de reforma con mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y conservación

El Teatro Leal de La Laguna avanza en su proceso de reforma con mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y conservación

Más de 500 personas participan en el programa estival de las piscinas de Bajamar y Punta del Hidalgo

Más de 500 personas participan en el programa estival de las piscinas de Bajamar y Punta del Hidalgo

Adiós a las piedras que delimitan la plaza del Cristo de La Laguna y provocan caídas

Adiós a las piedras que delimitan la plaza del Cristo de La Laguna y provocan caídas

Tejina supera las 270 donaciones de sangre en la campaña ‘Néctar de la vida’ y consolida su compromiso solidario

Tejina supera las 270 donaciones de sangre en la campaña ‘Néctar de la vida’ y consolida su compromiso solidario

El escenario de las Fiestas del Cristo 2025 estrenará una estructura de 30 metros y estética renovada

El escenario de las Fiestas del Cristo 2025 estrenará una estructura de 30 metros y estética renovada

Los campamentos urbanos de verano refuerzan en La Laguna el ocio saludable y la educación en valores para los más pequeños

Los campamentos urbanos de verano refuerzan en La Laguna el ocio saludable y la educación en valores para los más pequeños
Tracking Pixel Contents