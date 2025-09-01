La Laguna refuerza su apoyo a ASINLADI con un convenio para impulsar el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual

El Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación para la Inclusión Social y Laboral de las Personas con Diferentes Capacidades Intelectuales (ASINLADI) han renovado su colaboración a través de un convenio que permitirá cofinanciar con 30.000 euros el proyecto Yo quiero trabajar como tú y Puedo 2025-2026, una iniciativa destinada a favorecer el acceso al empleo de jóvenes con discapacidad intelectual.

El acuerdo fue firmado por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la presidenta de ASINLADI, María del Carmen Roca Cabrera, y estará en vigor desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026. La subvención ha sido gestionada a través de la Concejalía de Bienestar Social, dirigida por María Cruz, dentro del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones.

Formación personalizada y acceso a empresas

El proyecto, que ASINLADI gestiona desde 2015, busca mejorar las oportunidades laborales de jóvenes con discapacidad intelectual mediante un modelo de formación individualizada. Para ello se desarrollarán itinerarios personalizados, formación teórico-práctica, asesoramiento en empleabilidad, búsqueda de empresas para la realización de prácticas y programas de empleo con apoyo en entornos reales de trabajo.

La iniciativa contempla también un acompañamiento educativo y social para reforzar las competencias personales y profesionales de los beneficiarios, con el objetivo de que puedan integrarse en el mercado laboral en condiciones de igualdad.

Compromiso social del Ayuntamiento

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala María Cruz subrayaron la “gran labor social de ASINLADI en el municipio” y destacaron la “estrecha colaboración” mantenida en los últimos años. “Este proyecto impulsa la igualdad de oportunidades y la inclusión, valores que forman parte de la estrategia de Bienestar Social del Ayuntamiento”, añadieron.

La financiación municipal se enmarca en un programa más amplio que respalda a entidades que ofrecen recursos físicos, económicos, psicológicos, ocupacionales o formativos a personas con discapacidad o con patologías como esclerosis múltiple, fibrosis quística, diabetes, párkinson, alzhéimer o trastornos del espectro autista, entre otras.