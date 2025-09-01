Fiestas del Cristo de La Laguna 2025: programa con todos los actos religiosos y populares

La Laguna está inmersa en su 'mes grande'. Un mes en el que laguneros y visitantes llegan al casco para celebrar al Santísimo Cristo. Y, para ello, un programa de actos compuesto por más de 50 propuestas culturales, deportivas, populares y religiosas que llenarán la ciudad de vida y tradición.

El pistoletazo de salida será este jueves, con la lectura del pregón y, a partir de ahí, actos para todos los gustos: desde humorísticos a musicales o deportivos, para disfrutar con amigos o familia. Y, como no podía ser de otra manera, eucaristías, procesiones y otros actos religiosos de gran relevancia, como el Descendimiento del Cristo, completan el programa.

Jueves 4 de septiembre

A las 20:30 horas

En el Atrio del Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, pregón de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2025 a cargo del Club Baloncesto Canarias. Con la actuación estelar del tenor lanzaroteño Pancho Corujo.

Viernes 5 de septiembre

A las 19:00 horas

En el Camino de Las Peras. LXV Vuelta Ciclista a la isla de Tenerife 2025. Etapa 1: Una contrarreloj individual en un recorrido técnico, corto y explosivo donde cada segundo será clave.

A las 19:00 horas

Cabalgata anunciadora desde la Plaza de la Concepción hasta la Plaza del Cristo transitando por la C/Viana.

A las 21:00 horas

José Vélez en concierto.

Sábado 6 de septiembre

A las 10:00 horas

En la Plaza del Cristo. 1º Sábado de Feria Infantil con atracciones hinchables, juegos, diversión, encuentro mágico con tus personajes favoritos y espectáculo familiar 'El Rey solitario' de la compañía Habemus Teatro, un deslumbrante espectáculo de teatro musical que cautiva con su encanto y magia. El Rey, enclaustrado en su imponente castillo, se ha convertido en una sombra de lo que solía ser. Su mal carácter y su desdén por el mundo exterior lo mantienen aislado, hasta que la llegada de visitantes inesperados provenientes de otros reinos cambia el curso de su destino. Entre los personajes que irrumpen en su vida se encuentran figuras legendarias de los cuentos infantiles. Música, canciones y coreografías envolventes en un viaje emocionante e inolvidable para toda la familia.

A las 11:00 horas

En el Orfeón La Paz. XXIII Torneo Regional de Dominó Ciudad de La Laguna.

A las 17:00 horas

XLIV Carrera Popular del Cristo. Circuito Ciudades Patrimonio. Salida en Calle Alcalde Alonso Suárez Melián (sede del Organismo Autónomo de Deportes).

A las 21:00 horas

En la Plaza del Cristo XLVII Festival Sabandeño bajo el título 'Argentina', con la participación de: Nahuel Pennisi, Popi Spatocco, Julia Zenk, Horacio Díaz, Palma-Sandoval Dúo, Raíces Argentinas y Yeray Rodríguez.

Cartel de las fiestas del Cristo de La Laguna. / E. D.

Domingo 7 de septiembre

A las 16:00 horas

En el Camino de Las Peras. LXV Vuelta Ciclista a la isla de Tenerife 2025. Etapa 3: Circuito urbano de 43 kilómetros con metas volantes en las vueltas 5, 10 y 15, donde la velocidad y la estrategia decidirán al campeón de la edición 2025.

A las 21:00 horas

Concierto extraordinario de la Sinfónica de Tenerife. 'El bueno, el feo y el malo', las mejores bandas sonoras del Far West con la participación de Víctor Pablo Pérez (director honorario), Coral Reyes Bartlet, Andrea Martí (soprano), Toni Marsol (barítono), Luis Posada (narrador) y Sergi Raya (armónica). Un concierto de cine con las grandes bandas sonoras del género.

Lunes 8 de septiembre

A las 17:30 horas

Gran Festival de Mayores con la participación de Tamara, Pepe Benavente, Helena Bianco & Los Mismos y Juanito Panchín. La edición más espectacular de todas, con mucha diversión y llena de sorpresas para el disfrute de todos los mayores del municipio.

A las 20:30 horas

Noche de cine al aire libre en la Plaza del Cristo con la proyección de la película 'Gru 4. Mi villano favorito'. Vuelve al ataque la divertidísima saga de Los Minnios. Gru ahora es agente de la Liga Anti-Villanos, enfrentándose a un nuevo enemigo, Maxime Le Mal, y su novia Valentina, quienes planean vengarse de él y su familia. La familia, incluyendo a un nuevo miembro, Gru Jr., se ve obligada a entrar en un programa de protección de testigos mientras los Minions se preparan para luchar contra los villanos.

Martes 9 de septiembre

A las 11:00 horas

En el Real Santuario, solemne celebración eucarística y a continuación, Ceremonia del descendimiento.

A las 18:30 horas

Procesión del traslado de la Venerada Imagen del Santísimo Cristo desde el Real Santuario hasta la Santa Iglesia Catedral.

Miércoles 10 de septiembre

A las 11:00 horas

En la Plaza del Cristo, IV Verbena inclusiva. Un espectáculo sin barreras pensado para el disfrute y la integración plena amenizado por la Orquesta Kadetes.

A las 21:00 horas

Festival 'Vientos del Atlántico', con la participación de: Lembranza, Xaxi Lozano, Vässil Ohn Quartet, Fetén Fetén, Ayla Rodríguez y Pablo Díaz.

Jueves 11 de septiembre

A las 21:00 horas

En la Plaza del Cristo. Grabación del programa 'En otra clave' de RTVC.

Viernes 12 de septiembre

A las 21:00 horas

En la Plaza del Cristo, Concierto al Cristo de La Laguna con Los Cantadores, con la colaboración especial de Falete, Marilia Monzón y Edwin Rivera.

Sábado 13 de septiembre

A las 8:00 horas

En el Estadio Municipal Francisco Peraza La Manzanilla, Echo Hy-Race 2k25. Un evento deportivo rompedor que combina carreras con ejercicios de fuerza y resistencia.

A las 9:00 horas

En el Pabellón Municipal Esteban Afonso. Torneo de baloncesto mixto Fiestas del Cristo.

A las 10:00 horas

En la Plaza del Cristo. 2º Sábado de Feria Infantil con atracciones hinchables, juegos, diversión, encuentro mágico con tus personajes favoritos y espectáculo familiar 'Gran Show Komba', de la compañía Komba Producciones con payasos, canciones y mucha diversión para toda la familia.

A las 11:00 horas

En el Camino Largo – Avenida de la Universidad, inauguración de 'La artesanía en las Fiestas del Cristo'. Muestra de oficios y productos artesanos los días 13 y 14 de septiembre en horario de 11:00 horas a 20:30 horas.

A las 20:00 horas

Desfile de la Pandorga y los Caballitos de fuego desde la Plaza de la Concepción hasta la Plaza del Cristo.

A las 21:00 horas

Noche de las Tradiciones. Reconocimiento a Aberto Mesa Perera (Pancho) y Agustín David Hernández Mesa (Lito), por su imprescindible labor en pro de las fiestas de los pueblos y barrios de La Laguna; y a Tita Rodríguez y Pina Rodríguez de Milán, por su contribución al folklore musical de Canarias. Con las actuaciones de Achamán y la Compañía Pieles con percusión canaria.

A las 00:00 horas

Fuegos de la víspera.

Domingo 14 de septiembre

Día Principal. Exaltación de La Cruz. Día del Cristo

A las 07:00 horas

Repiques a Gloria en los campanarios de la Santa Iglesia Catedral y resto de templos.

A las 10:00 horas

Procesión cívico-militar con el Pendón Real desde las Casas Consistoriales hasta la Santa Iglesia Catedral, con la asistencia de las primeras autoridades civiles, militares y consulares.

A las 10:45 horas

En la Plaza de la Catedral, Recibimiento de la Representación Oficial de S.M. Don Felipe VI, Rey de España, que ostentará el Excmo. Sr. D. Julio Salom Herreras, Teniente General Jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, y entrega por el Sr. Esclavo Mayor del Bastón de plata de la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud.

Seguidamente, solemne celebración de la eucaristía y procesión de retorno de la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna a su Real Santuario.

A las 19:00 horas

Celebración eucarística en el Atrio del Real Santuario, y a continuación procesión de la venerada imagen por las principales calles de la ciudad.

A las 23:00 horas

Fuegos del Risco.

Presentación del cartel y el programa oficial de las Fiestas del Cristo 2025 / Andrés Gutiérrez

Lunes 15 de septiembre

A las 20:30 horas

Noche de cine al aire libre con la proyección de la película 'Cazafantasmas. Imperio helado'. Vive una noche inolvidable con la última entrega de la saga de cazadores de fantasmas más delirante del cine. Una misteriosa y maligna entidad ataca a Nueva York y causa estragos climáticos. En pleno verano, una tormenta de hielo impacta a la ciudad y la gente muere congelada. Por ello, una nueva generación de Cazafantasmas, liderada por Trevor y Phoebe, los 7 nietos de Egon Spengler, se pone el icónico uniforme para enfrentar a los peligros sobrenaturales (No recomendada para menores de 7 años).

Martes 16 de septiembre

A las 21:00 horas

Actuación del Ballet de Lenita Lindell con el espectáculo 'Fuego Cruzado'.

Miércoles 17 de septiembre

A las 21:00 horas

Noche del humor con las actuaciones de Antonia San Juan y Abubukaka.

Jueves 18 de septiembre

A las 21:00 horas

Opening ULL. Fiesta de bienvenida universitaria con las actuaciones de: Ledes Díaz, Shamaya, Locoplaya y Ray Castellano.

Viernes 19 de septiembre

A las 20:00 horas

En el Aguere Cultural, Cristo Rock 2025 con las actuaciones de: King Sapo (Madrid), Saturna (Barcelona) y Banda Sin Nombre (Tenerife).

A las 21:00 horas

Noche de baile 'Al son del Cristo' con la participación de: Daniel Calero, Estrellas de Buenavista y Más y la Orquesta Sabrosa.

Sábado 20 de septiembre

A las 9:30 horas

En el Parque de La Vega. 25 Trofeo Ciudad de La Laguna de BMX.

A las 10:00 horas

En el Pabellón de Guamasa. XXXIV Torneo Ciudad de La Laguna de Tenis de Mesa.

A las 10:00 horas

En la Plaza del Cristo. 3º Sábado de feria infantil con castillos hinchables, talleres, photocall con tus personajes favoritos, sesión de Zumba Kids y Show de Magia Borrás.

A las 11:30 horas

En el entorno del Cabrera Pinto. Día canario de las migraciones. Un viaje de ida y vuelta. Desde las 11:30 hasta las 20:00 horas.

A las 12:30 horas

XVIII Pasacalle de tunas universitarias por las calles del casco histórico con la participación de: Tuna Femenina de Distrito de La Laguna, Tuna de Informática y Tuna de Medicina.

A las 20:00 horas

En el Pabellón Municipal Esteban Afonso. Velada de Boxeo Fiestas del Cristo.

A las 21:00 horas

En la Plaza del Cristo. II Festival Siroco con la actuación estelar de Love of Lesbian en concierto.

Domingo 21 de septiembre

Octava del Cristo

A las 10:00 horas

En el Pabellón de Guamasa. XXXIV Torneo de Tenis de Mesa Ciudad de La Laguna.

A las 11:00 horas

En la Plaza del Cristo. Luchada institucional Fiestas del Cristo 2025.

A las 12:00 horas

En la Plaza de la Catedral, XVIII Concierto de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna.

A las 17:00 horas

Espectáculo familiar 'El canto de la selva' con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel de Jaubert.

A las 20:00 horas

Celebración eucarística y procesión de la Octava con la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna por el recorrido de costumbre.

A las 23:00 horas

Fuegos de la Octava y clausura de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de La Laguna 2025.

