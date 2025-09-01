El cementerio de San Luis de La Laguna incorporará una nueva plataforma portaféretros con tecnología avanzada

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado el proceso de contratación de una plataforma elevadora portaféretros destinada al cementerio municipal de San Luis. Esta nueva infraestructura, equipada con la última tecnología, responde a las necesidades actuales del personal y busca mejorar la calidad del servicio que se ofrece en estas instalaciones.

La concejala de Cementerios, Cristina Ledesma, destacó que esta herramienta permitirá agilizar las labores de inhumación, especialmente en los nichos situados a diferentes alturas, donde el equipo actual presenta limitaciones debido al desgaste por el uso continuado.

Tecnología adaptada a las necesidades del servicio

La plataforma contará con apoyos hidráulicos con estabilizadora y niveladora, una capacidad de elevación de hasta 350 kilos, espacios laterales de trabajo para dos personas, mesa portaféretros, controlador de seguridad de inclinación, pantalla digital y sistema de carga rápida, entre otras prestaciones.

El procedimiento de licitación contempla un presupuesto base cercano a los 40.000 euros. Además, Ledesma avanzó que el Consistorio trabaja en la redacción de un proyecto para un horno crematorio en este mismo complejo, que supondrá una reforma integral del edificio principal.

Mejoras recientes en el cementerio

El cementerio de San Luis ha experimentado diferentes actuaciones durante este mandato, como la construcción de 480 nuevos nichos, la instalación de escaleras portátiles, la reparación de muros de contención y bancos, la sustitución de varios forjados y el refuerzo de anclajes en determinadas lápidas. Estas mejoras se han llevado a cabo tomando en consideración las peticiones y sugerencias de la ciudadanía.

En relación a la capacidad del recinto, el Ayuntamiento está analizando el terreno y las instalaciones para planificar una nueva ampliación de nichos en el futuro próximo, con el objetivo de dar respuesta a la demanda de la población.