‘Cañas y Camarones’ convierte a Bajamar en el epicentro gastronómico y cultural para despedir el verano

El evento reunirá a restaurantes locales, música en directo y un 'market' de proximidad para poner en valor el producto marino y el comercio lagunero.

Presentación de 'Cañas y Camarones'.

Presentación de 'Cañas y Camarones'. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El municipio de La Laguna celebrará el final del verano en Bajamar con la segunda edición de la feria Cañas y Camarones, una cita que combina gastronomía, comercio local y música en directo en uno de los entornos costeros más emblemáticos del municipio. El evento, impulsado por la Concejalía de Turismo y Comercio, tendrá lugar de 12:00 a 21:00 horas el 6 de septiembre en el área de las piscinas naturales, con el objetivo de promocionar el producto de cercanía y dinamizar la economía local.

Durante la jornada, el público podrá degustar tapas y platos elaborados con pescados, mariscos y moluscos de la zona, acompañados por diferentes variedades de cerveza. Además, se instalará un market con marcas de comercio y producción local, al que se suma un programa de actividades dinamizadoras y un cartel musical en vivo que aportará el toque festivo.

Impulso al producto local y al comercio de proximidad

La concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, destacó que esta segunda edición de Cañas y Camarones refleja “el compromiso de seguir impulsando iniciativas que dinamicen las zonas comerciales del municipio, en este caso Bajamar, con el producto local como eje central. La unión de restauración y comercio convierte a este evento en una experiencia que refuerza la economía y la identidad lagunera”.

Díaz añadió que la propuesta busca consolidar a Bajamar y la costa lagunera como espacios de referencia para vecinos y visitantes, apostando por un modelo de ocio que combine gastronomía, comercio y cultura en un entorno natural privilegiado. “Queremos fomentar un turismo sostenible y respetuoso que genere oportunidades y fortalezca el tejido económico local”, señaló.

Gastronomía, música y creatividad en la costa

La directora creativa de Marcha Go, Estefanía Lima, explicó que “la propuesta de Cañas y Camarones busca proyectar el talento de los establecimientos y creadores locales en un formato atractivo, donde gastronomía, cerveza y música se fusionan para ofrecer un encuentro singular en un entorno costero único”.

El evento cuenta con el respaldo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y de Volcanic Xperience, y se presenta como una oportunidad para disfrutar de un día que combina sabor, música y artesanía en uno de los enclaves más representativos del litoral lagunero.

