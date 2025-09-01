Adiós a las piedras que delimitan la plaza del Cristo de La Laguna y provocan caídas

Las piedras angulosas que bordean la plaza del Cristo de La Laguna tienen los días contados. Causa de caídas de viandantes durante años, el Ayuntamiento ha iniciado su proceso de supresión. El objetivo principal es aumentar la seguridad de los peatones. «Las quitamos, hacemos el hueco, les damos la vuelta y las volvemos a colocar», explicaron desde el consistorio . El resultado es que la superficie queda plana y el ángulo hacia abajo.

Aparte de la eliminación y reutilización de las piedras, se están instalando bolardos de acero para evitar que los vehículos entren en la plaza. Los anteriores son obtenidos del otro lado de la calle. «Estamos quitando uno sí, uno no, de enfrente y los vamos colocando en los huecos», detallaron desde la Concejalía de Obras. Además, se ha procedido a rellenar los alcorques con más losas para ampliar la zona destinada a los peatones.

Proceso lento

Admiten desde el Ayuntamiento que el proceso es lento (cada piedra requiere alrededor de un día de trabajo) y que este los ha obligado a tirar de creatividad. «Cada piedra pesa tanto que antes necesitábamos seis personas para levantarlas. Ahora, con una estructura tipo andamio equipada con un sistema de polea y güinche, podemos hacerlo con solo dos o tres personas. Es una idea que nos ha facilitado muchísimo el trabajo», expresaron.

Las piedras en cuestión se sitúan en dos de los laterales de la plaza: en las prolongaciones de las calles Nava y Grimón, por un lado, y Quintín Benito, por otro. Forman parte de este céntrico espacio desde su última remodelación, y en torno a ellas se han realizado con los años distintos intentos para evitar las caídas, como pintarlas parcialmente de blanco para que destacasen.

La medida ha sido bien acogida por la Asociación de Vecinos Casco Histórico, que llevaba años reivindicando la retirada de estas piezas. «Hemos pedido desde hace muchísimo tiempo que se quiten por las caídas que han provocado», apuntó este lunes el presidente de ese colectivo, Pablo Reyes. «En una ocasión, y para que la gente no se cayera, los pintaron», recordó.

Más actuaciones

La Asociación Casco Histórico demanda algunas actuaciones más hasta que la plaza del Cristo sea remodelada. «Pedimos que sea retirado el adoquinado de las calles junto a la plaza, en la que existe un adoquín que no tiene nada que ver con los adoquines nuestros y que al final lo único que provoca es que los coches, bicicletas e, incluso, el Cristo en sus procesiones vayan ‘saltando’», manifiesta.

Pablo Reyes planteó que para que no entren coches en la plaza se pueden instalar «unos buenos macetones». Asimismo, manifestó que este céntrico espacio de la ciudad histórica necesita de una solución para los bancos, de los que se quejó que son retirados cada vez que tiene lugar algún acto en la zona.