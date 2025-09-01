Más de 500 personas participan en el programa estival de las piscinas de Bajamar y Punta del Hidalgo

El Ayuntamiento de La Laguna ha cerrado con éxito una nueva edición del programa de actividades de verano en las piscinas de Bajamar y Punta del Hidalgo, una propuesta que durante los meses de julio y agosto reunió a más de 500 participantes. La iniciativa, organizada por el área de Participación Ciudadana, estuvo dirigida principalmente a personas mayores de 50 años y a quienes presentan movilidad reducida, con el objetivo de fomentar el ejercicio físico al aire libre, el ocio saludable y la convivencia vecinal en un entorno accesible y privilegiado de la costa lagunera.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, destacó el balance positivo de esta edición, “en la que hemos comprobado, una vez más, cómo este programa mejora la salud, previene el aislamiento social y refuerza los vínculos entre vecinos y vecinas. Ver las piscinas de Bajamar y Punta del Hidalgo llenas de energía y buen ambiente nos confirma que vamos por el buen camino”.

Planificación de la próxima edición

El edil avanzó que el área ya trabaja en la planificación del próximo verano, incorporando la evaluación de esta experiencia junto al tejido vecinal y a los profesionales que han colaborado en el desarrollo de las actividades. El objetivo, explicó, es ajustar y ampliar la programación, mantener los aspectos más valorados y abrir la participación a un mayor número de personas. “Queremos que quienes participen sepan que este área está a su lado, promoviendo una ciudadanía activa en todas las etapas de la vida”, añadió Hernández.

Participación, salud y cohesión social

El programa forma parte de la estrategia municipal para impulsar la participación ciudadana inclusiva, fomentando hábitos saludables, socialización y vida comunitaria en enclaves costeros de gran valor para el municipio.

Con la clausura de esta edición y el anuncio de la siguiente, el área de Participación Ciudadana reafirma su compromiso con unas políticas públicas que promueven el cuidado de las personas mayores, la dinamización de los espacios públicos y la cohesión social en todos los barrios y pueblos de La Laguna.