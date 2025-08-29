Más de 1.000 toneladas de enseres y residuos voluminosos retirados en La Laguna en el primer semestre del año

El municipio de La Laguna ha retirado un total de 1.056 toneladas de enseres y residuos especiales en lo que va de año, gracias al servicio gratuito de recogida a domicilio puesto en marcha por el área de Servicios Municipales. La cifra corresponde al balance del primer semestre de 2025 y refleja el incremento en el uso de este recurso por parte de la ciudadanía.

Según los datos municipales, entre enero y junio se recogieron más de 984.000 kilos de muebles, colchones y electrodomésticos de gran tamaño, además de 72.250 kilos de equipos eléctricos con clorofluorocarburos, como frigoríficos y aparatos de aire acondicionado, que requieren un tratamiento específico por su carácter contaminante.

Servicio de recogida gratuito y disponible los 365 días del año

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que este servicio “ofrece a los vecinos la posibilidad de deshacerse de sus enseres de forma cómoda y segura, evitando los abandonos en la vía pública que generan problemas de limpieza y salubridad”.

Hernández subrayó también que “cada vez más familias recurren a este sistema municipal, lo que demuestra una mayor conciencia ciudadana y la confianza en un recurso que es gratuito, eficaz y esencial para cuidar el entorno y la imagen de nuestros barrios”.

El edil recordó que la recogida de enseres está disponible durante todo el año, mediante cita previa en el teléfono gratuito 900 102 925, donde se informa del procedimiento. “Es fundamental que los vecinos hagan uso de este recurso y no abandonen residuos en la calle, porque juntos podemos mantener La Laguna más limpia, sostenible y respetuosa con el medio ambiente”, concluyó.

Con este balance, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la gestión responsable de los residuos, la mejora de la limpieza viaria y la promoción de hábitos ciudadanos más sostenibles.