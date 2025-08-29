Tejina supera las 270 donaciones de sangre en la campaña ‘Néctar de la vida’ y consolida su compromiso solidario

El pueblo de Tejina volvió a demostrar su espíritu solidario con la campaña de donación de sangre Néctar de la vida, que este año alcanzó las 277 donaciones, casi medio centenar más que en 2024. La unidad móvil, instalada en la plaza de El Ramal con motivo de las fiestas de San Bartolomé, convirtió a esta cita en un referente de compromiso social y vecinal dentro del municipio de La Laguna.

Por calles, Abajo lideró las donaciones con 114 extracciones, seguida de Arriba con 94 y El Pico con 66. Estas cifras consolidan la importancia de la campaña en el marco de la tradicional fiesta de los Corazones de Tejina, donde la unión de cultura y solidaridad se convierte en seña de identidad.

Todo un ejemplo de solidaridad

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, felicitó a toda la ciudadanía participante y destacó que esta acción “demuestra la implicación de Tejina con una causa tan noble como esta, que nos beneficia a todos y que supone un recurso vital que podemos necesitar en cualquier momento de nuestra vida”.

El concejal de Sanidad, Domingo Galván, subrayó que la fiesta de los Corazones “es un ejemplo único de cómo tradición y solidaridad se unen en beneficio de toda la sociedad. Cada gesto solidario puede salvar vidas, por eso este esfuerzo vecinal merece todo nuestro reconocimiento”.

Por su parte, el concejal de Estrategia de Promoción de la Salud, Sergio Eiroa, puso en valor la coordinación entre administraciones y agentes locales a través de la Mesa Sanitaria con el Servicio Canario de la Salud. “Este trabajo conjunto permite planificar mejor, compartir datos y sumar esfuerzos para que la donación sea más accesible, constante y segura”, apuntó.

Referentes en participación ciudadana

El Ayuntamiento subraya que Tejina se ha consolidado como un referente en participación ciudadana y solidaridad sanitaria, con una comunidad que convierte sus fiestas patronales en un espacio no solo de cultura y tradición, sino también de compromiso social y responsabilidad colectiva.

Con este balance, el Consistorio reafirma su apuesta por seguir apoyando campañas que fomenten la donación de sangre y por seguir reconociendo el papel de la ciudadanía en la construcción de una Laguna más solidaria y saludable.