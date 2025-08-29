El III Plan de Igualdad de La Laguna suma la voz vecinal con encuentros en septiembre en distintos barrios

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Igualdad, Mujer y LGBTI, iniciará en septiembre una nueva fase participativa para la redacción del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. La iniciativa incluye la celebración de cuatro encuentros vecinales en diferentes puntos del municipio con el objetivo de recoger propuestas y aportaciones ciudadanas que enriquezcan el borrador del documento.

Las reuniones están programadas para el 17 de septiembre en el Centro Ciudadano Punta del Hidalgo, el 18 en el Centro Ciudadano El Tranvía, el 24 en el Centro Ciudadano San Jerónimo y el 25 en el Centro de Entidades de Discapacidad Anchieta (CEDA). Todas ellas se desarrollarán en horario de 17:00 a 18:30 horas y estarán abiertas a la participación de cualquier vecino o vecina interesada.

Un diagnóstico elaborado basado en sesiones, entrevistas y estudios

El concejal responsable del área, Dailos González, destacó que esta medida “da cumplimiento a uno de los compromisos alcanzados con las entidades sociales durante el último Consejo de las Mujeres” y recordó que el borrador del plan “ya ha sido sometido a un proceso participativo previo, garantizando una implicación real de la ciudadanía en su elaboración”.

González subrayó que el Ayuntamiento “ha consolidado una trayectoria positiva con los dos primeros planes de igualdad, que sirvieron de referencia para reforzar iniciativas eficaces y detectar carencias que ahora se pretenden corregir”.

El III Plan de Igualdad parte de un diagnóstico elaborado a través de entrevistas, sesiones grupales, estudios de necesidades ciudadanas y el Barómetro de La Laguna, realizado conjuntamente por el Foro Económico y Social (FES) y la Universidad de La Laguna (ULL). Sobre esta base, se definen medidas para combatir la discriminación de género en diferentes ámbitos profesionales y fomentar un enfoque transversal en todas las políticas y acciones municipales.

Sistema de seguimiento y evaluación periódica

El nuevo documento también prevé un sistema de seguimiento y evaluación periódica, con una mesa de trabajo interseccional, una Comisión de Igualdad interdepartamental y la implicación del propio Consejo Municipal de las Mujeres de La Laguna, órgano asesor y de consulta que actúa como cauce de participación y coordinación en políticas de igualdad.

Una vez concluido, el borrador será elevado al Pleno municipal para su debate y votación, con vistas a su aprobación definitiva.