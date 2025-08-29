El escenario de las Fiestas del Cristo 2025 estrenará una estructura de 30 metros y estética renovada

El Ayuntamiento de La Laguna avanza en el montaje del escenario principal de las Fiestas del Santísimo Cristo 2025, que se celebrarán del 4 al 21 de septiembre. La infraestructura, que se encuentra ya en una fase muy avanzada, estará lista en los próximos días para acoger una de las citas más emblemáticas del municipio, cuyo arranque oficial será el próximo jueves con la lectura del pregón.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que este año se ha optado por mejorar las prestaciones del escenario, que alcanzará los 30 metros de largo y 12 de alto, con un mayor espacio en la caja escénica y la instalación de dos pantallas laterales de última generación para garantizar una óptima visibilidad desde cualquier punto de la plaza.

Un gran despliegue de recursos

Entre las novedades de esta edición, el concejal de Fiestas, Dailos González, destacó la unificación estética de los puestos de venta. Por primera vez, todos los quioscos se sustituirán por casetas de madera, más ligeras y mejor adaptadas a la carga que soporta este enclave lagunero.

Una vez finalice el montaje, tanto el escenario como la torre de control lucirán el cartel oficial de las Fiestas, obra del artista lagunero Nareme Melián. Además, se dispondrá de un amplio despliegue técnico de sonido e iluminación para dar cobertura a la intensa agenda cultural y popular prevista.

Prioridad en el descanso de los vecinos

El escenario será el epicentro de actos ya consolidados como la Noche del Humor, el Festival Sabandeño, la Verbena Inclusiva, el Festival de Mayores, las noches de cine, espectáculos infantiles, verbenas y conciertos. Entre ellos destacan la actuación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, José Vélez y la banda Love of Lesbian.

El alcalde subrayó que, en esta edición, se ha tenido en cuenta de manera especial el descanso de los residentes del entorno: “Hemos querido minimizar al máximo las posibles molestias para el vecindario, sin restar calidad ni disfrute al conjunto de la ciudadanía en unas fiestas tan esperadas en La Laguna”.