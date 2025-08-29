Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los campamentos urbanos de verano refuerzan en La Laguna el ocio saludable y la educación en valores para los más pequeños

Más de un centenar de niños y niñas de entre 6 y 12 años participaron en la iniciativa municipal, que combina aprendizaje, diversión y compromiso con el entorno.

Campamentos de verano en La Laguna.

Campamentos de verano en La Laguna. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día

El Día

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Área de Bienestar Social, ha concluido con éxito los campamentos urbanos de verano desarrollados en Taco, La Cuesta, el Casco y Tejina durante los meses de julio y agosto. La iniciativa, dirigida a menores de entre 6 y 12 años, reunió a más de un centenar de participantes en un espacio de convivencia que combina ocio educativo, valores de sostenibilidad y hábitos de vida saludable.

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, destacó que estos campamentos “son una oportunidad para que nuestros menores crezcan en entornos de aprendizaje y diversión, reforzando valores esenciales como la convivencia, la solidaridad y el respeto al medio ambiente”. Además, subrayó que el programa responde a la necesidad de ofrecer recursos que faciliten la conciliación familiar, al tiempo que garantizan experiencias enriquecedoras para la infancia lagunera.

Campamentos repletos de actividades

Las actividades giraron en torno a talleres de reciclaje, sostenibilidad y cuidado de la naturaleza, además de incluir tres excursiones a entornos naturales que fomentaron la vida activa, el contacto directo con el medio ambiente y el fortalecimiento de vínculos comunitarios.

La dinamización estuvo a cargo de Campamento Garabato, que también promovió mejoras en los centros escolares donde se desarrolló el programa —los CEIP San Luis Gonzaga, Las Mantecas, La Verdellada y San Bartolomé de Tejina— dejando un impacto positivo en la comunidad educativa.

Planes para adolescentes

Estos campamentos forman parte del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, impulsado por la Unidad de Infancia y Familia de la Concejalía de Bienestar Social. El plan contempla, entre sus líneas estratégicas, la promoción del ocio saludable, la participación infantil y el desarrollo integral de los menores.

“Con esta edición, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las familias y con la infancia, ofreciendo propuestas que facilitan la conciliación y transmiten valores de respeto, sostenibilidad y convivencia”, subrayó María Cruz. La edil recordó también la reciente acampada de siete días para adolescentes de entre 12 y 14 años en Finca Don Leandro, que registró un gran éxito de participación.

TEMAS

  1. La Laguna programa más de 50 actos para celebrar el Cristo
  2. La Laguna vuelve al siglo XVI: todo sobre la obra que devolverá la ciudad a su estado original
  3. La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
  4. Barreras para evitar que todoterrenos, quads y motos sigan dañando El Púlpito
  5. Vecinos y oposición recelan del cierre al tráfico de la céntrica calle Tabares de Cala, en La Laguna
  6. Volver al paisaje agrario tradicional: La Laguna quiere recuperar los bancales de sus laderas
  7. La escultura de Anchieta aspira a convertirse en bien de interés cultural
  8. Los corazones tricolores agasajan a San Bartolomé en las fiestas grandes de Tejina

Los campamentos urbanos de verano refuerzan en La Laguna el ocio saludable y la educación en valores para los más pequeños

Los campamentos urbanos de verano refuerzan en La Laguna el ocio saludable y la educación en valores para los más pequeños

El III Plan de Igualdad de La Laguna suma la voz vecinal con encuentros en septiembre en distintos barrios

El III Plan de Igualdad de La Laguna suma la voz vecinal con encuentros en septiembre en distintos barrios

Los Bonos Comercio regresan en septiembre con descuentos del 50% en 326 negocios de La Laguna

Los Bonos Comercio regresan en septiembre con descuentos del 50% en 326 negocios de La Laguna

Más de 1.000 toneladas de enseres y residuos voluminosos retirados en La Laguna en el primer semestre del año

Más de 1.000 toneladas de enseres y residuos voluminosos retirados en La Laguna en el primer semestre del año

La Laguna programa más de 50 actos para celebrar el Cristo

La Laguna programa más de 50 actos para celebrar el Cristo

Reabiertas al baño las piscinas de Bajamar y La Punta

Reabiertas al baño las piscinas de Bajamar y La Punta

Los centros de mayores Acaymo y Punta del Hidalgo mejoran para reforzar la atención social en La Laguna

Los centros de mayores Acaymo y Punta del Hidalgo mejoran para reforzar la atención social en La Laguna

Los vecinos de La Laguna podrán presentar sus propuestas en el encuentro 'La Laguna Propone'

Los vecinos de La Laguna podrán presentar sus propuestas en el encuentro 'La Laguna Propone'
Tracking Pixel Contents