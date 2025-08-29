Los campamentos urbanos de verano refuerzan en La Laguna el ocio saludable y la educación en valores para los más pequeños
Más de un centenar de niños y niñas de entre 6 y 12 años participaron en la iniciativa municipal, que combina aprendizaje, diversión y compromiso con el entorno.
El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Área de Bienestar Social, ha concluido con éxito los campamentos urbanos de verano desarrollados en Taco, La Cuesta, el Casco y Tejina durante los meses de julio y agosto. La iniciativa, dirigida a menores de entre 6 y 12 años, reunió a más de un centenar de participantes en un espacio de convivencia que combina ocio educativo, valores de sostenibilidad y hábitos de vida saludable.
La concejala de Bienestar Social, María Cruz, destacó que estos campamentos “son una oportunidad para que nuestros menores crezcan en entornos de aprendizaje y diversión, reforzando valores esenciales como la convivencia, la solidaridad y el respeto al medio ambiente”. Además, subrayó que el programa responde a la necesidad de ofrecer recursos que faciliten la conciliación familiar, al tiempo que garantizan experiencias enriquecedoras para la infancia lagunera.
Campamentos repletos de actividades
Las actividades giraron en torno a talleres de reciclaje, sostenibilidad y cuidado de la naturaleza, además de incluir tres excursiones a entornos naturales que fomentaron la vida activa, el contacto directo con el medio ambiente y el fortalecimiento de vínculos comunitarios.
La dinamización estuvo a cargo de Campamento Garabato, que también promovió mejoras en los centros escolares donde se desarrolló el programa —los CEIP San Luis Gonzaga, Las Mantecas, La Verdellada y San Bartolomé de Tejina— dejando un impacto positivo en la comunidad educativa.
Planes para adolescentes
Estos campamentos forman parte del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, impulsado por la Unidad de Infancia y Familia de la Concejalía de Bienestar Social. El plan contempla, entre sus líneas estratégicas, la promoción del ocio saludable, la participación infantil y el desarrollo integral de los menores.
“Con esta edición, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las familias y con la infancia, ofreciendo propuestas que facilitan la conciliación y transmiten valores de respeto, sostenibilidad y convivencia”, subrayó María Cruz. La edil recordó también la reciente acampada de siete días para adolescentes de entre 12 y 14 años en Finca Don Leandro, que registró un gran éxito de participación.
