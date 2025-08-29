Los Bonos Comercio regresan en septiembre con descuentos del 50% en 326 negocios de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Comercio, pondrá en marcha el próximo 2 de septiembre una nueva edición de los Bonos Fomento al Comercio Local, una iniciativa destinada a incentivar el consumo en el municipio y a apoyar al tejido empresarial de proximidad.

La campaña, organizada en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) y La Laguna Zona Comercial (LLZC), contará con la participación de 326 establecimientos entre comercios, restaurantes y negocios de servicios. Los bonos estarán disponibles desde el mediodía del martes 2 de septiembre, hasta agotar existencias, y podrán canjearse hasta el 30 de septiembre.

Un máximo de 5 bonos a 10 euros cada uno

Cada persona podrá adquirir un máximo de cinco bonos, con un coste de 10 euros cada uno y un valor de compra de 20 euros, lo que supone un descuento directo del 50%. El número máximo de bonos que cada establecimiento podrá aceptar será de 350. La adquisición se realizará a través de la web que han creado para este fin.

La concejala de Comercio, Estefanía Díaz, destacó que esta campaña “es una herramienta eficaz para apoyar al pequeño comercio. Queremos que cada compra sea también un gesto de apoyo a los establecimientos de proximidad, porque detrás de cada uno de ellos hay empleo, esfuerzo y vida en nuestros barrios”.

Díaz añadió que, además de los Bonos Comercio, el Ayuntamiento trabaja en otras líneas de apoyo a este sector, “que es uno de los principales sostenedores del empleo en La Laguna”.

Eficacia demostrada

Por su parte, el presidente de FAUCA, Abbas Moujir, valoró positivamente esta iniciativa, asegurando que “los Bonos Comercio han demostrado su eficacia en anteriores ediciones. Permiten inyectar liquidez directa al comercio local, fidelizar a la clientela y concienciar a la ciudadanía de la importancia de mantener vivo nuestro comercio de cercanía”.

Con esta nueva edición, se prevé una inyección directa de un millón de euros en el tejido comercial de La Laguna, coincidiendo además con la campaña de regreso a las aulas. De esta manera, el Ayuntamiento reafirma así su compromiso con la dinamización económica, el apoyo al comercio local y la consolidación de barrios más sostenibles y activos.