Reabiertas al baño las piscinas de Bajamar y La Punta
El embarcadero de Jóver también vuelve a estar operativo
El Ayuntamiento de La Laguna ha informado este miércoles, 27 de agosto, a través de sus redes sociales, de la reapertura al baño de las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo. Además, también vuelve a estar operativo la zona del embarcadero de Jóver.
En concreto, estos espacios de la costa fueron cerrados al uso público el martes debido al fuerte oleaje, como medida de seguridad para los bañistas.
Pero solo un día después, la situación ha mejorado, por lo que en estas zonas ondea la bandera naranja, que indica la ausencia de vigilancia. De esta manera, el baño está permitido, pero con precaución y bajo la responsabilidad de los bañistas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Laguna vuelve al siglo XVI: todo sobre la obra que devolverá la ciudad a su estado original
- La Laguna ampliará la protección del casco con la retirada progresiva de vehículos de Tabares de Cala
- La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
- Barreras para evitar que todoterrenos, quads y motos sigan dañando El Púlpito
- La Laguna licita por primera vez el sonido e iluminación de las fiestas populares
- Vecinos y oposición recelan del cierre al tráfico de la céntrica calle Tabares de Cala, en La Laguna
- Volver al paisaje agrario tradicional: La Laguna quiere recuperar los bancales de sus laderas
- Los corazones tricolores agasajan a San Bartolomé en las fiestas grandes de Tejina