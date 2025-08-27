Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reabiertas al baño las piscinas de Bajamar y La Punta

El embarcadero de Jóver también vuelve a estar operativo

Vídeo de archivo del mar estado del mar en la costa de La Laguna.

La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ha informado este miércoles, 27 de agosto, a través de sus redes sociales, de la reapertura al baño de las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo. Además, también vuelve a estar operativo la zona del embarcadero de Jóver.

En concreto, estos espacios de la costa fueron cerrados al uso público el martes debido al fuerte oleaje, como medida de seguridad para los bañistas.

Pero solo un día después, la situación ha mejorado, por lo que en estas zonas ondea la bandera naranja, que indica la ausencia de vigilancia. De esta manera, el baño está permitido, pero con precaución y bajo la responsabilidad de los bañistas.

