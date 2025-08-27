La Laguna programa más de 50 actos para celebrar el Cristo

La Laguna ultima los detalles para celebrar su mes grande con una programación que se prolongará 18 días en honor al Santísimo Cristo de La Laguna. Entre el 4 y el 21 de septiembre, la ciudad se llenará de vida con más de un centenar de propuestas culturales, religiosas, deportivas y populares pensadas para todos los públicos, como procesiones, misas, conciertos, espectáculos pirotécnicos, festivales, verbenas y veladas de humor, con artistas como Abubukaka y Antonia San Juan.

El programa y el cartel oficial fueron presentados ayer en la fachada del Ayuntamiento, en un acto que contó con la participación del alcalde Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Fiestas, Dailos González; el esclavo mayor del Cristo, Eladio Alexis Díaz; el autor del cartel, Nareme Melián; y el rector del Santuario, Víctor Álvarez.

Pregón

El pistoletazo de salida de los festejos será el jueves 4 de septiembre con la lectura del pregón, que correrá a cargo del Club de Baloncesto Canarias. Desde ese momento se desplegará una agenda de gran amplitud en la que destacan conciertos de artistas y grupos de renombre como José Vélez, Estrellas de Buenavista Social Club, Love of Lesbian, Edwin Rivera, Marilia Monzón o Locoplaya.

Uno de los aspectos más llamativos es la recuperación de actos que formaban parte de la tradición lagunera y que se habían dejado de celebrar. Es el caso de la cabalgata anunciadora, que rendirá homenaje a la histórica Batalla de Flores y que recorrerá el casco antiguo con la participación de los grupos del municipio.

Programación

La programación ha sido concebida para abarcar un público intergeneracional. Los mayores tendrán su espacio en el Festival de Mayores, el 8 de septiembre, mientras que los niños disfrutarán de las Ferias Infantiles programadas para los tres sábados consecutivos: 6, 13 y 20 de septiembre.

A ellos se suman hitos como el XLVII Festival Sabandeño (6 de septiembre), el concierto de la Sinfónica de Tenerife (7 de septiembre), la IV Verbena Inclusiva (10 de septiembre), la actuación de Los Cantadores (12 de septiembre), el tradicional desfile de la Pandorga y los Caballitos de Fuego junto a la Noche de las Tradiciones (13 de septiembre) y la Noche del Humor (17 de septiembre).

Presentación del cartel y el programa oficial de las Fiestas del Cristo 2025 / Andrés Gutiérrez

El apartado deportivo también tiene un peso relevante. La XLIV Carrera Popular del Cristo abrirá el calendario el 6 de septiembre, a la que se suman la LXV Vuelta Ciclista a Tenerife, la Echo Hy-Race 2k25 y el Torneo de Baloncesto Mixto de las Fiestas (13 de septiembre).

El 20 de septiembre se celebrará una jornada con distintas competiciones como el 25º Trofeo de BMX, el XXXIV Torneo Ciudad de La Laguna de Tenis de Mesa y la Velada de Boxeo Fiestas del Cristo. La lucha canaria también será protagonista el 21 de septiembre con la tradicional Luchada Institucional.

Actos religiosos

El esclavo mayor, Eladio Alexis Díaz, detalló los actos religiosos, entre los que sobresalen la ceremonia del descendimiento y la procesión del traslado de la venerada imagen desde el Santuario hasta la Catedral (9 de septiembre), así como la eucaristía y la procesión del retorno (14 de septiembre).

Un cartel a bolígrafo

El artista lagunero Nareme Melián fue el encargado de diseñar el cartel oficial. Su propuesta busca rescatar la estética y los orígenes de la talla, otorgándole todo el protagonismo, especialmente a su perfil izquierdo. Durante meses observó la imagen de cerca y, en ese proceso, descubrió la belleza que transmite la escultura a través de la sencillez de su técnica.

Para plasmarlo, recurrió a una metodología muy personal y sorprendente que consta de la combinación de bolígrafos BIC con acuarelas, logrando una pieza cargada de matices y simbolismo.

«Como lagunero de Punta del Hidalgo es un honor asumir esta responsabilidad», señaló el artista, que simbolizó en el cartel el significado de las fiestas para la ciudad: el verde de Anaga, el azul del litoral y el rojo de la pasión de Cristo.

Fiestas

El alcalde Luis Yeray Gutiérrez destacó «la grandeza de esta festividad que forma parte del patrimonio intangible de La Laguna y que regala recuerdos imborrables a cada generación». Por su parte, el concejal de Fiestas, Dailos González, puso en valor la implicación de colectivos y asociaciones que, con su trabajo, «engrandecen cada año las fiestas más importantes del municipio».

El acto de presentación finalizó con la actuación de la Agrupación Folclórica Hermanos Rodríguez de Milán, que será homenajeada en la Noche de las Tradiciones en reconocimiento a su trayectoria.