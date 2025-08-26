La Laguna desde las alturas: la Catedral inicia unas visitas guiadas a la torre

Al subir los noventa escalones de madera, desgastados por el paso del tiempo y construidos a mano en el siglo XVIII, se accede a la torre y al campanario de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna. El ascenso es estrecho y pausado, con peldaños irregulares que obligan a medir el paso y apoyarse con cuidado en la barandilla.

A mitad de camino, un respiro permite observar el mecanismo del reloj, también del siglo XVIII, con sus engranajes metálicos que aún hoy marcan las horas de la ciudad. «Es como subir al pasado», comenta uno de los guías, recordando que esos mismos escalones fueron utilizados por generaciones de campaneros para dar la hora.

Una vez arriba, el esfuerzo tiene su recompensa gracias a las vistas panorámicas del casco histórico lagunero. Las calles rectas y ordenadas, los tejados rojizos y las fachadas coloniales se extienden en todas direcciones, revelando la singularidad urbanística que hizo a La Laguna merecedora del reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999.

La sensación es de altura y amplitud, aunque en realidad no se trata del edificio más alto de la zona ya que ese lugar lo ocupa la cercana Iglesia de la Concepción, cuya torre se impone en el horizonte. En la torre, las campanas reposan en silencio. San Cristóbal, Nuestra Señora de los Remedios, San Fernando, la campana de clase y La del Reloj acompañan desde hace décadas a los laguneros. «Cuando las campanas suenan al unísono, la ciudad vibra», señala un vecino.

Visita

La subida resulta sencilla, pero la bajada impone cierto respeto porque la estrechez del espacio y sus escalones irregulares pueden provocar vértigo a más de uno. Sin embargo, la experiencia vale la pena. La visita, disponible desde el pasado 16 de agosto, dura 40 minutos y se realiza en grupos acompañados por personal del recinto. La entrada incluye, además del campanario y la torre, el acceso al interior de la Catedral.

Allí los visitantes pueden descubrir su fachada neoclásica, el interior neogótico y un retablo barroco que atrae miradas por su riqueza decorativa. Para hacer más completa la experiencia, el templo ofrece una audioguía disponible en cinco idiomas: español, inglés, francés, alemán e italiano. Desde julio de este año, han incorporado una audioguía infantil en español e inglés, con historias participativas que permiten acercar el patrimonio a los más pequeños.

Fe y unidad

Para el deán de la Catedral, Juan Pedro Rivero, este templo no es solo un monumento histórico, sino un símbolo de la fe y de la unidad de la diócesis. «Es la Iglesia madre de la diócesis, el corazón desde donde late la fe de Tenerife», explica. Añade que «así como cada persona tiene su parroquia, todos los fieles son fieles de la Catedral». El templo está consagrado bajo la advocación de la Virgen de los Remedios, Patrona de San Cristóbal de La Laguna.

El deán de la Catedral de La Laguna / Andrés Gutiérrez

El edificio actual es fruto de un proceso largo y complejo. Sus orígenes se remontan al siglo XVI, cuando en el solar se levantó la Parroquia de Los Remedios. En 1819 fue elevada a sede catedralicia y, en 1913, el arquitecto Nicolás Redondo levantó la estructura actual. La Catedral se convirtió en el primer edificio de Canarias construido en hormigón armado, un material innovador para la época, y fue declarada como Bien de Interés Cultural en 1983 conservando como único elemento de la primitiva fábrica su fachada neoclásica.

La historia reciente del templo está marcada por un paréntesis ya que en 2002 la techumbre sufrió graves daños y fue necesario cerrar sus puertas para emprender una restauración integral. Tras un estudio, se concluyó que la única solución viable era demoler y reconstruir las bóvedas y la cúpula.

Reconstrucción

Durante más de una década, la sede catedralicia se trasladó a la vecina Parroquia de la Concepción. No fue hasta el 31 de enero de 2014 cuando, tras doce años de trabajos, la Catedral reabrió con una cubierta renovada realizada en fibra de vidrio en lugar de hierro. «La decisión fue arriesgada, pero permitió garantizar la conservación del edificio durante generaciones», destaca Rivero, quien insiste en que la Catedral es, además de un lugar de culto, un «laboratorio arquitectónico vivo».

El mantenimiento del templo sigue siendo un reto constante. El Ministerio de Cultura colabora en el mantenimiento extraordinario a través del Plan Nacional de Catedrales, pero el día a día corre a cargo de la diócesis. «Cada visita ayuda, aunque no sea ese su fin principal. Lo que buscamos es mostrar la Catedral de una manera más completa, pero al mismo tiempo es una forma de contribuir al sostenimiento de un patrimonio que pertenece a todos», explica el deán.

Parte de los noventa escalones para acceder a la torre / Andrés Gutiérrez

Entradas

Las entradas para la visita de la Catedral junto a la torre y el campanario son: