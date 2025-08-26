Los vecinos de La Laguna podrán presentar sus propuestas en el encuentro 'La Laguna Propone'
La jornada, organizada por el Foro Económico y Social, se celebrará el 16 de septiembre en el Centro Ciudadano de San Jerónimo y estará abierta a toda la población.
El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Foro Económico y Social (FES), celebrará el próximo 16 de septiembre un encuentro abierto a la ciudadanía con el objetivo de recoger propuestas, sugerencias y demandas vecinales que contribuyan a mejorar la gestión municipal. La cita, bajo el título La Laguna Propone, tendrá lugar en el Centro Ciudadano de San Jerónimo a partir de las 17:00 horas, sin necesidad de inscripción previa.
La importancia de conocer la opinión popular
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, subraya que esta iniciativa ya demostró su utilidad el pasado año, cuando se organizaron reuniones similares en todos los distritos del municipio. “Las administraciones locales debemos abrir todas las vías de comunicación posibles con la ciudadanía para conocer su opinión sobre la gestión diaria y mejorar desde el trabajo conjunto”, afirmó.
Por su parte, el director técnico del FES, Jordi Bercedo, explicó que todas las aportaciones registradas en esta jornada formarán parte del Barómetro de La Laguna 2025, un estudio en el que participa también la Universidad de La Laguna. Además, aseguró que las propuestas serán remitidas a las diferentes áreas municipales para que puedan ser valoradas y canalizadas por los servicios competentes.
El encuentro se plantea como un espacio de diálogo abierto a cualquier persona residente en el municipio, sin importar la edad, con el objetivo de fomentar la participación directa en la toma de decisiones y en la planificación de las políticas locales.
- La Laguna vuelve al siglo XVI: todo sobre la obra que devolverá la ciudad a su estado original
- La Laguna ampliará la protección del casco con la retirada progresiva de vehículos de Tabares de Cala
- La Laguna convertirá las cocheras de Marqués de Celada en centro de mayores y atención a la discapacidad
- Barreras para evitar que todoterrenos, quads y motos sigan dañando El Púlpito
- La Laguna licita por primera vez el sonido e iluminación de las fiestas populares
- Vecinos y oposición recelan del cierre al tráfico de la céntrica calle Tabares de Cala, en La Laguna
- Volver al paisaje agrario tradicional: La Laguna quiere recuperar los bancales de sus laderas
- Los corazones tricolores agasajan a San Bartolomé en las fiestas grandes de Tejina