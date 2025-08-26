Los vecinos de La Laguna podrán presentar sus propuestas en el encuentro 'La Laguna Propone'

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Foro Económico y Social (FES), celebrará el próximo 16 de septiembre un encuentro abierto a la ciudadanía con el objetivo de recoger propuestas, sugerencias y demandas vecinales que contribuyan a mejorar la gestión municipal. La cita, bajo el título La Laguna Propone, tendrá lugar en el Centro Ciudadano de San Jerónimo a partir de las 17:00 horas, sin necesidad de inscripción previa.

La importancia de conocer la opinión popular

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, subraya que esta iniciativa ya demostró su utilidad el pasado año, cuando se organizaron reuniones similares en todos los distritos del municipio. “Las administraciones locales debemos abrir todas las vías de comunicación posibles con la ciudadanía para conocer su opinión sobre la gestión diaria y mejorar desde el trabajo conjunto”, afirmó.

Cartel de la iniciativa 'La Laguna Propone'. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

Por su parte, el director técnico del FES, Jordi Bercedo, explicó que todas las aportaciones registradas en esta jornada formarán parte del Barómetro de La Laguna 2025, un estudio en el que participa también la Universidad de La Laguna. Además, aseguró que las propuestas serán remitidas a las diferentes áreas municipales para que puedan ser valoradas y canalizadas por los servicios competentes.

El encuentro se plantea como un espacio de diálogo abierto a cualquier persona residente en el municipio, sin importar la edad, con el objetivo de fomentar la participación directa en la toma de decisiones y en la planificación de las políticas locales.