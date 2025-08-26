Cerradas al baño las piscinas de Bajamar y La Punta por el mal estado del mar

También se ha izado la bandera roja en el embarcadero de Jóver

El mal estado del mar obliga a cerrar las piscinas de Bajamar y La Punta

El mal estado del mar obliga a cerrar las piscinas de Bajamar y La Punta

El Día

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de La Laguna ha procedido al cierre, este martes, 26 de agosto, de las piscinas de Bajamar y Punta del Hidalgo, debido a las malas condiciones del mar.

Tal y como se puede ver en un vídeo publicado en sus redes sociales, en la zona hay un fuerte oleaje, aunque en las instalaciones continúan usuarios, tanto en la zona de solárium como en el interior de la misma.

Así mismo, también se ha procedido a izar la bandera roja en la zona del embarcadero de Jóver por el mismo motivo.

Sin embargo, en la piscina natural de este último núcleo la situación no es tan complicada, por lo que ondea la bandera amarilla, que indica precaución al nadar.

