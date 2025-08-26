Los centros de mayores Acaymo y Punta del Hidalgo mejoran para reforzar la atención social en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna está llevando a cabo una serie de reformas en el centro de día Acaymo y en el centro ciudadano Dos Hermanos Punta del Hidalgo, dos espacios de referencia en la atención social a personas mayores del municipio. Las actuaciones incluyen trabajos de reparación, modernización y reacondicionamiento para garantizar unas instalaciones seguras y adaptadas a las necesidades actuales.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explicó que las mejoras se han coordinado con el área de Bienestar Social y Calidad de Vida, “ya que se trata de un servicio esencial para promover el envejecimiento activo y prevenir situaciones de soledad no deseada, además de otros riesgos asociados a la falta de integración social”.

Acaymo y Dos Hermanos se modernizan

En el caso del centro de mayores Acaymo, se ha intervenido en varias estancias del edificio principal y en la cubierta transitable, con una impermeabilización integral de la azotea para evitar filtraciones en episodios de lluvia. Asimismo, se ha reparado el ascensor, que llevaba tiempo fuera de servicio, y en los próximos meses se habilitará un techado en la rampa de acceso.

Por su parte, en el centro ciudadano Dos Hermanos Punta del Hidalgo, se han acometido trabajos de restauración de muros, reparación de humedades interiores, reposición del vallado perimetral, actualización de los baños, instalación de nuevos sistemas de persianas y renovación de la pintura del inmueble. Estas mejoras responden a las demandas trasladadas directamente por los usuarios.

Actualmente, Dos Hermanos funciona como centro ciudadano en el que diversas asociaciones de mayores desarrollan sus actividades. Sin embargo, el Ayuntamiento trabaja en su transformación en un centro de día, lo que permitirá ampliar sus prestaciones. Entre ellas, se prevé la puesta en marcha de programas y actividades que fomenten las capacidades cognitivas y físicas de las personas mayores, además de nuevas alternativas de ocio.