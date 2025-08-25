Tejina celebra el fin de semana grande de sus fiestas con la entrada de los Corazones como acto central

Tejina vive, desde el viernes 22 de agosto, el fin de semana grande de sus fiestas en honor a San Bartolomé, con un programa que tendrá su momento más esperado el domingo, 24 de agosto, con la entrada de los Corazones en la plaza de la Iglesia, un acto que cada año congrega a cientos de personas y que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó “el fervor y la emoción que despierta este acto entre la ciudadanía tejinera, que colma de colorido la plaza de la Iglesia y vibra con la llegada de estos símbolos que son parte del patrimonio y la identidad de este pueblo”. Para el regidor, se trata de “la máxima expresión de un sentimiento popular que despierta cada vez más interés dentro y fuera de la Isla”.

En la misma línea, el concejal de Fiestas, Dailos González, subrayó el esfuerzo de vecinos y vecinas en la confección de los tres corazones (Calle Abajo, Calle Arriba y El Pico), así como en la organización de una programación que une tradición, reencuentro y alegría. “Es un trabajo colectivo que refleja la unión de generaciones en torno a una de las señas de identidad de Tejina”, afirmó.

Una agenda marcada por la tradición y la música

El programa de actos arrancó el viernes, 22 de agosto, a las 21:30 horas con la salida de la Cabalgata de Carrozas, que recorrerá varias calles del casco tejinero y dará paso a la actuación del grupo Salvapantallas en la plaza de la Iglesia.

El sábado, 23 de agosto, la jornada se inició a las 17:30 horas con la Búsqueda del Tesoro, pensada para los más pequeños, y continuó con la procesión en honor a San Bartolomé y una exhibición pirotécnica desde la Tejinetilla. La música volvió a sonar pasada la medianoche con la orquesta Banda Loca.

El domingo fue el turno de la tradicional entrada de los Corazones, prevista para las 11:30 horas, en un acto que une la vistosidad de las frutas y adornos, el sonido de las parrandas y la devoción popular. Por la tarde, a las 18:00 horas, se celebró la batalla de flores y, ya de noche, a las 21:30, el XXV Festival de Exaltación de los Corazones.

Las fiestas patronales de Tejina continuarán hasta el 31 de agosto con nuevas citas que mantienen vivo un legado cultural y festivo que trasciende fronteras.