San Roque celebra su tradicional romería con folclore, carritos y verbena popular

El núcleo lagunero de San Roque vivió uno de los momentos más esperados de sus fiestas patronales con la celebración de la tradicional romería en honor al santo que da nombre al barrio. La cita, que combina folclore, gastronomía y tradición, arrancó a las 13:00 horas y congregará a vecinos y visitantes en un ambiente marcado por la devoción y la alegría popular.

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, Dailos González, animó a participar en la jornada destacando que se trata de “una cita con nuestras costumbres y raíces en un entorno privilegiado, donde cobra especial protagonismo la cercanía de su gente y el trabajo de la Comisión de Fiestas de San Roque 2025”.

Un recorrido con sabor a tradición

La romería partió desde la plaza de la Iglesia y continuó por la bajada de San Roque, el camino de Las Estaciones, la calle Pista Militar y la calle Pintor José Aguiar, para regresar nuevamente al punto de origen. En el desfile participaron cuatro carritos y dos grupos folclóricos: Aires Laguneros y la rondalla de Las Mercedes, que pondrán la música a un paseo que cada año se consolida como cita destacada en el calendario festivo de La Laguna.

Al término del recorrido, la fiesta continuó en la plaza con una verbena popular amenizada por la orquesta Kadetes, mientras que la noche se reservó para la procesión de la imagen de San Roque y la exhibición pirotécnica.

Cierre de las fiestas

Las celebraciones concluyeron el lunes, 25 de agosto, con el Paseo del Haragán, que recuerda la memoria de Ángel Carrión y que arrancará a las 18:00 horas. La jornada final incluirá una gran paella para los asistentes y la entrega de premios y obsequios, poniendo el broche de oro a un programa festivo que comenzó el pasado 15 de agosto.