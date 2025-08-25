La Laguna refuerza su oferta turística de verano con rutas gratuitas hasta finales de septiembre

El área de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna mantiene activa su programación de rutas turísticas de verano, una iniciativa que ya ha registrado lleno en sus primeras convocatorias y que se prolongará hasta finales de septiembre con más de veinte actividades gratuitas.

Las propuestas principales son la Ruta del Agua de Bajamar, la Ruta Interpretativa de Punta del Hidalgo y el programa Turismo en Positivo, que combina experiencias culturales, ambientales y sociales en diferentes espacios del municipio.

La concejala de Turismo, Estefanía Díaz, valoró la gran acogida ciudadana: “Las primeras excursiones han estado llenas, lo que demuestra el interés por descubrir La Laguna de una forma distinta. Son actividades que permiten conocer nuestro patrimonio y entorno natural desde la cercanía, al tiempo que generan un impacto positivo en la economía local”.

Calendario de actividades

El programa siguió el 23 de agosto, con la Ruta Interpretativa de Punta del Hidalgo, y se repetirá el 30 de agosto y los días 5, 12, 20, 26 y 27 de septiembre.

La Ruta del Agua de Bajamar celebrará nuevas ediciones el 24, 29 y 31 de agosto, así como el 5, 7 y 14 de septiembre. Este recorrido ofrece variantes familiares, en inglés y adaptadas a colectivos específicos, con paradas en enclaves de gran valor histórico y natural de la zona costera.

Por su parte, Turismo en Positivo desarrollará experiencias temáticas que incluyen las rutas Entre charcos y guanches (24 de agosto), El Camino de las Lecheras (30 de agosto), Patrimonio de la Humanidad (3 de septiembre) y Bajamar ecológica (6 de septiembre). Estas propuestas incorporan actividades complementarias como observación de estrellas, limpieza de senderos, visitas a huertos ecológicos o degustaciones de producto local.

Una experiencia transformadora

La edil subrayó que el valor de estas rutas va más allá del ocio: “No se trata solo de pasear o conocer un espacio, sino de vivir una experiencia que conecta con la memoria, la naturaleza y la comunidad. Queremos que los participantes se lleven un aprendizaje, un recuerdo y un compromiso con la sostenibilidad y con el cuidado de nuestro municipio”.

Todas las actividades son gratuitas, aunque requieren inscripción previa a través de los canales oficiales de Turismo de La Laguna.