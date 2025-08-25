La Laguna pone en marcha un Observatorio para impulsar la accesibilidad y la autonomía personal

El Ayuntamiento de La Laguna ha creado el Observatorio de la Promoción de la Autonomía Personal, un nuevo órgano destinado a analizar y promover las actuaciones en materia de accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad. La iniciativa se enmarca dentro del Plan Municipal sobre Discapacidades, aprobado en julio de 2024.

La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, destacó que más de 25.000 personas se benefician en La Laguna de medidas relacionadas con la discapacidad. “Con este observatorio queremos promover el conocimiento, la sensibilización y la implicación de todas las áreas municipales con competencias en accesibilidad”, explicó.

Un diagnóstico real de la accesibilidad

El Observatorio tendrá entre sus funciones elaborar un diagnóstico actualizado del estado de la accesibilidad universal en el municipio, evaluar los avances logrados y analizar el impacto real de las políticas desarrolladas por el Consistorio y las entidades sociales.

Entre los aspectos que abordará se encuentran la eficacia de las legislaciones vigentes, los proyectos financiados por el Ayuntamiento y las quejas recibidas por la defensora de las personas con discapacidad. “Esto nos permitirá identificar los problemas más frecuentes y plantear soluciones adaptadas a la realidad de quienes viven con discapacidad”, señaló la edil.

Una herramienta para avanzar en inclusión

El Observatorio actuará como centro de recopilación y análisis de información, con el objetivo de mejorar los recursos existentes, ajustar las actuaciones a las necesidades detectadas y proponer nuevas medidas.

María Cruz subrayó que este órgano será “una herramienta clave para centralizar datos sobre accesibilidad en La Laguna y una invitación a seguir construyendo una ciudad más humana y habitable”.

La creación del Observatorio responde a uno de los compromisos del Plan Municipal de Discapacidad, que marca la hoja de ruta del municipio para garantizar la plena inclusión de las personas con diversidad funcional.