La Laguna inicia obras de asfaltado en Las Gavias, Los Majuelos y La Verdellada

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Obras e Infraestructuras, ha puesto en marcha un plan de actuaciones para mejorar la red viaria en diferentes barrios del municipio. Las intervenciones afectarán a Las Gavias, Los Majuelos y La Verdellada, con trabajos de asfaltado y repavimentación que se desarrollarán durante las próximas semanas.

La primera actuación comenzó el lunes, 25 de agosto, en la calle Doctor Miguel Melo Benito, en Las Gavias. Se trata de una vía de 635 metros de longitud que constituye una de las arterias principales de acceso a la zona residencial. El asfaltado se ejecutará en dos fases —entre las calles Atxona y Pedro González y, posteriormente, hasta el cruce con el Camino Tornero— y se prolongará durante cinco días.

Intervenciones en Los Majuelos y La Verdellada

A partir del martes 26 de agosto, las obras continuarán en la Avenida de La Libertad, en el polígono de Los Majuelos, lo que obligará a cortar el tráfico en sentido bajada. En una primera fase, la empresa mixta Teidagua mejorará la red de canalización de aguas. Posteriormente, entre el 8 y el 12 de septiembre, se acometerá el asfaltado del tramo comprendido entre la Avenida El Paso y la calle Aceviño, hasta el cruce con la TF-2.

Finalmente, el lunes 1 de septiembre comenzará la repavimentación de la calle Francisco Afonso Carrillo, una de las principales de La Verdellada, al dar acceso a la plaza mayor y al Centro Ciudadano. El tramo afectado abarca unos 290 metros, desde la Avenida La Salle hasta la calle Cruz de Marca. Previamente, en esta vía ya se habían ejecutado obras de mejora del acerado y rebaje de bordillos para garantizar la seguridad peatonal.

Seguridad vial y colaboración vecinal

El concejal de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea, explicó que estas intervenciones se priorizan en función del estado de las vías y el volumen de tráfico que soportan. “Nuestro objetivo es garantizar la seguridad vial tanto de los conductores como de los peatones”, señaló.

Desde el área se ha pedido la máxima colaboración ciudadana para facilitar el desarrollo de las obras, atendiendo a la señalización y a las indicaciones de los operarios. Las restricciones temporales de acceso a garajes serán comunicadas directamente a los vecinos a medida que avancen los trabajos.