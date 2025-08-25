La Laguna dedicará un mural a los derechos de la infancia en el CEIP Camino Largo

El Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado la realización de un mural de gran formato en homenaje a los valores y derechos de la infancia. La intervención artística, que se llevará a cabo en octubre en el exterior del CEIP Camino Largo, forma parte de los compromisos adquiridos con los representantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.

La obra llevará la firma de Erik Verstraete, conocido artísticamente como Erik Air, uno de los muralistas más reconocidos del panorama internacional, criado en el barrio lagunero de Finca España. La pieza ocupará una superficie aproximada de 144 metros cuadrados, con una longitud de 60 metros y una altura de dos metros y medio.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que este proyecto “nace de las propuestas de los 80 integrantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, un espacio de debate que otorga voz y capacidad de decisión a los más jóvenes de nuestro municipio”.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, señaló que la iniciativa se enmarca en el compromiso adquirido como Ciudad Amiga de la Infancia, reconocimiento otorgado por UNICEF. “El mural busca invitar a la reflexión sobre la importancia de acompañar a niños, niñas y adolescentes en cada una de sus etapas vitales”, subrayó.

Un artista de referencia internacional

Erik Air, especializado en murales de gran formato, ha colaborado con marcas como Pepsi, Ducati o Amazon, y actualmente ejerce como tutor externo de prácticas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna y en la Escuela de Arte Fernando Estévez. Su trabajo ha sido recientemente destacado por la plataforma Street Art Cities, que lo sitúa entre los mejores muralistas del mundo.

Una obra en un espacio emblemático

El mural se pintará en los muros que delimitan el CEIP Camino Largo, en la avenida República Argentina, junto al parque de la Constitución. La ejecución se prolongará durante unos 15 días, dependiendo de las condiciones meteorológicas, e incluirá trabajos previos de adecuación a cargo de la concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad.

Con esta acción, La Laguna refuerza su compromiso con los más jóvenes y con el reconocimiento internacional como Ciudad Amiga de la Infancia, distinción que el municipio renovó el pasado mes de febrero y que estará vigente hasta 2027.